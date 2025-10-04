Brianza Nord Sport

Calcio Serie D, colpaccio della Folgore Caratese: “Acquistato l’ex Monza Luca Caldirola”

La società di Carate che gioca in Serie D ha annunciato l'ingaggio dell'ex difensore di Monza e Inter Luca Caldirola
Luca Caldirola con la maglia della Folgore Caratese

Colpaccio della Folgore Caratese. Alla vigilia della trasferta a Pavia, la società presieduta da Michele Criscitiello ha ingaggiato il difensore Luca Caldirola, classe 1991, la scorsa stagione in serie A con il Monza. Per Caldirola è la prima esperienza nei dilettanti. 

Caldirola nella Folgore Caratese fino a giugno 2026

Caldirola è stato acquistato a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026. “Classe 1991, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, club con cui ha debuttato in prima squadra e conquistato, nella stagione 2009-2010, lo storico Triplete nerazzurro, venendo inserito nella lista UEFA Champions League – si legge in un comunicato diramato dalla Società brianzola – Dopo l’esperienza all’Inter, intraprende una carriera internazionale che lo porta a vestire le maglie di Vitesse (Eredivisie), Werder Brema e Darmstadt (Bundesliga), imponendosi anche nel panorama europeo. In Italia, gioca con Cesena, Brescia, Benevento e Monza, con quest’ultima ottiene la storica promozione in Serie A nel 2022. Vanta, inoltre, numerose presenza nelle Nazionali giovanili azzurre, dalla U17 fino all’U21, di cui è stato anche capitano”.

“Arrivato alla Folgore Caratese per svolgere la preparazione estiva individuale, dopo i quattro anni al Monza, è rimasto colpito dalla serietà del progetto e dalla visione della società, decidendo ora di abbracciare ufficialmente i colori biancazzurri. Un innesto di spessore, esperienza e personalità per la retroguardia della squadra – conclude la nota – che potrà contare su un giocatore abituato a palcoscenici importanti e pronto a mettere la propria leadership al servizio del gruppo”.

