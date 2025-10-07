Calcio, Serie D: Leon Vimercate esonera Vullo, panchina a Memushaj?

Cambio di allenatore in casa Leon Vimercate, la sconfitta di domenica contro l’Oltrepò (risultato 1-2) è costata la panchina a Matteo Vullo. Il tecnico (nato a Bologna il 26 marzo 1981) è stato esonerato, dopo un cammino nel campionato di Serie D fatto di cinque pareggi e una sconfitta, proprio quella di domenica fatale all’ormai ex allenatore.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate esonera Vullo, la nota del club dopo il ko in Oltrepo

Il comunicato del club: ”AC Leon comunica di aver sollevato Matteo Vullo dall’incarico di allenatore della prima squadra. Dopo questi mesi di collaborazione, le strade si dividono. La società desidera ringraziare mister Vullo per la disponibilità, la professionalità e l’impegno dimostrati nel periodo trascorso insieme, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate esonera Vullo, panchina verso l’ex Pescara Memushaj

Dopo l’interruzione del rapporto con Matteo Vullo, la società brianzola avrebbe deciso di affidare la conduzione tecnica della squadra a Ledian Memushaj (Valona, 7 dicembre 1986) ex calciatore albanese con cittadinanza italiana, di ruolo centrocampista, noto per la sua lunga e prestigiosa carriera tra i campi Serie B, e anche A sempre col Pescara, italiana e con la maglia della Nazionale albanese. Ledian è atteso nelle prossime ore in Brianza per assumere ufficialmente la guida della Leon. L’obiettivo primario che verrà chiesto al nuovo allenatore è chiaro: condurre il club arancione verso la salvezza in un campionato estremamente competitivo. Per Memushaj, questa rappresenta la seconda esperienza in carriera nel ruolo di tecnico. In precedenza, ha guidato la formazione Primavera del Pescara e ha ricoperto l’incarico di vice-allenatore della Dinamo City, squadra militante nella massima divisione albanese.