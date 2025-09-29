Quinta giornata di campionato della Serie D e nel girone B la capolista Folgore Caratese è stata costretta a segnare il passo dalla Leon Vimercate in un derby intenso disputato allo SportItalia Village di Carate Brianza.

Il risultato di parità (0-0) lascia entrambe le contendenti imbattute, ma con sensazioni differenti: i brianzoli di Belmonte si fermano per la prima volta in stagione, mentre i vimercatesi centrano il quinto pareggio consecutivo.

La partita non è mancata di emozioni, con occasioni da ambo le parti. La svolta è sembrata arrivare al 36’ della ripresa quando la Leon è rimasta in campo con dieci uomini per l’espulsione del portiere Generali. Tra i pali, a sorpresa, è stato schierato il difensore Davighi, che si è rivelato decisivo con un paio di interventi importanti coi quali ha blindato il risultato.

Calcio, Serie D: il Milan Futuro di Ibrahimovic junior rosicchia punti sulla vetta

Il Milan Futuro ha approfittato del pareggio della squadra diretta da mister Belmonte per ridurre a due i punti di svantaggio ma ha dovuto impegnarsi a fondo per raccogliere l’intero bottino. Infatti solo alla mezz’ora del secondo tempo Ibrahimovic ha sbloccato il risultato, con una prodezza seguita dalle reti di Sia e Borsani utili per battere lo Scanzorosciate.

Tra i risultati della quinta giornata spicca quello maturato in Valtellina con la vittoria per otto reti a zero ottenuta dalla Castellanzese su un Sondrio apparso in netta difficoltà.

Calcio, Serie D: prossimo turno e classifica

Prossimo turno di campionato per le squadre brianzole: domenica 5 ottobre: Leon Vimercate – Oltrepò; Pavia – Folgore Caratese (entrambe le partite sono alle 15).

Classifica: Folgore Caratese 13 punti; Milan Futuro 11; Real Calepina, Chievo Verona 10; Brusaporto 9; Villa Valle, Breno, Caldiero Terme 7; Castellanzese, Casatese Merate, Oltrepo (-1) 6; Leon 5, Varesina 4; Pavia, Scanzorosciate 3; Vogherese 2; Sondrio 0 punti.

Calcio, Serie D: il tabellino di Folgore Caratese – Leon Vimercate

Folgore Caratese – Leon Vimercate 0 – 0

Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio, Bellia, Samotti, Grosso, Cugnata (85’ Fusco), Tremolada, Castellano, Piantoni (90’ Tessitori), Gambino (75’ Muzio), Pereira (57’ Binous), Forchignone. A disposizione: Spada, Scrivanti, Campani, Santarpia, Pandullo, Masi. Allenatore: Belmonte

AC Leon (3-5-2): Generali; Zappa (70’ Prandini), Davighi, Guarino, Rossi (58’ Galimberti), Gervasoni, Manuzzi, Ferre, El Kadiri (79’ Hauna Adamu), Bonseri (68’ Recino), Comelli (68’ Mascheroni). A disposizione: Foresti, Bonora, Galimberti, Hauna Adamu, Prandini, Agogliati, Pelle, Recino, Mascheroni. Allenatore Vullo

Arbitro: Vittorio Umberto Branzoni (Mestre); Assistennti: Michele Piras (Olbia); Francesco Serusi (Oristano)

Ammoniti: El Kadiri, Ferre, Rossi, Manuzzi, Samotti, Castellano, Spada

Espulso: Generali 81’; Ammonito mister Belmonte