Calcio, Serie D: la Leon Vimercate mette paura al Milan Futuro, pari in rimonta

Si è conclusa in parità la sfida andata in scena allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno tra Milan Futuro e Leon Vimercate, recupero della prima giornata di campionato di Serie D. Rossoneri avanti di due reti, rimontati dai brianzoli che hanno conquistato il pareggio con le prodezze Davighi e Bonseri.

Calcio, Serie D: la Leon Vimercate mette paura al Milan Futuro, la partita

Milan Futuro capace di sbloccare la partita al 22’ con Perina e raddoppiare nella ripresa con Balentien con un colpo di testa su assist di Ibrahimovic. Sembrava fatta, ma due minuti dopo il gol del 2-0 Davighi ha riaperto la partita. Togliendo certezze al Milan Futuro e dando fiducia alla Leon che ha pareggiato con Bonseri sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Con questo risultato il Milan Futuro sale a 4 punti in classifica, la Leon Vimercate a due.

Calcio, Serie D: il tabellino di Milan Futuro-Leon Vimercate

MILAN FUTURO-LEON 2-2

MARCATORI 22′ pt Perina (M), 17′ st Balentien (M), 19′ st Davighi (L), 34′ st Bonseri (L).

MILAN FUTURO (4-2-3-1) Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera (45′ st Karaca); Hodzic (16′ st Branca), Sala; Traoré (16′ st Ibrahimovic), Sia (26′ st Cappelletti), Balentien; Perina (16′ st Magrassi). A disposizione: Longoni, Mercogliano, Geroli, Domnitei. All. Oddo.

LEON (4-3-1-2) Generali; Gervasoni (45′ st Fiorin), Davighi, Guarino, Rossi; Ferré, Manuzzi, El Kadiri (19′ st Comelli); Pelle (14′ st Recino); Mascheroni (14′ st Zappa), Bonseri (40′ st Brambilla). A disposizione: Forest, Prandini, Bonora, Galimberti. All. Vullo.

ARBITRO Gallo di Bologna

NOTE Ammoniti Sala, Zukic, Vullo, Manuzzi. Angoli 8-6.