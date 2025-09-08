Calcio, Serie D: Folgore Caratese bene alla prima con doppietta di Gambino

Allo Sportitalia Village la Folgore Caratese inizia con un successo la nuova stagione in Serie D superando la Varesina per 2–1 grazie alla doppietta di Gambino. Dopo una fase di studio, al 15° al primo affondo la Folgore sblocca il risultato: Aziz sulla trequarti apre per Gambino che indisturbato con una bella conclusione sul palo lungo batte il portiere Lorenzi.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, la partita

Con tranquillità la squadra di mister Belmonte controlla la reazione degli ospiti e nel secondo tempo lo stesso Gambino si ripete e dopo una sgambata con palla al piede, appena entrato in area, calcia a giro e centra l’incrocio dei pali. La Varesina, dopo alcuni avvicendamenti effettuati da mister Spilli, stavolta cresce di tono e dopo aver metabolizzato le prodezze di Gambino riapre la gara con una conclusione di Caverzasi e, quasi allo scadere, colpisce un palo con il giovane Grassi (classe 2008).

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, prossimo turno

Prossima partita della Folgore Caratese Domenica 14 settembre alle 15 con il Villa Valle a Villa d’Alme

Calcio, Serie D: il tabellino di Folgore Caratese-Varesina

FOLGORE CARATESE – VARESINA 2–1

Marcatori: pt: 15′ Gambino (F); st: 5′ Gambino (F); 25′ Caverzasi (V)



Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio, Masi (12’ st Pandullo), Samotti, Aprile, Santarpia (12’ st Cugnata); Piantoni, Castellano, Pio Loco (37’ Campani); Gambino (30’ st Lipari), Aziz (23’ st Pereira), Forchignone. A disposizione: Spada, Grosso, Muzio, Tessitori. Allenatore: BelmonteVaresina(4-3-3): Lorenzi, Miconi (40 ‘ st Grassi), Caverzasi 6, Pirola (14’ st Loeffen), Vaz; Ghioldi (14’ st Baud Banaga), Grieco , Rosa (14’ st Valisena); Sassi, Guri, Cum (1’ st Larhrib). A disposizione: Bovi, Chiesa, Ornaghi, Testa. Allenatore: Spilli

Arbitro: Thomas Manzini di Verona (Riccardo Targa e Boris Popovic entrambi di Padova

Ammoniti: Castellano (F), Santarpia (F), Masi (F), Pirola (V), Caverzasi (V), Loeffen (V). Note: Circa 650 spettatori