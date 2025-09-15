Calcio serie D, Folgore caratese e Leon Vimercate guadagnano punti

Folgore Caratese e Leon Vimercate conquistano punti di gran peso nella seconda giornata di campionato Difatti la Folgore Caratese reduce dal successo sulla Varesina supera per 2-1 il Villa Valle al comunale di a Villa D’Almè grazie alle reti di Forchignone e Castellano e si posiziona in cima alla classifica assieme al Chievo Verona.

In attesa di recuperare mercoledì 17 settembre alle 15 la sfida sul campo del Milan Futuro, la Leon è partita con il piede giusto pareggiando, dopo un ottimo primo tempo, la Virtus Ciserano Bergamo che ha recuperato il risultato solo nel secondo tempo.

I tabellini

VILLA VALLE – FOLGORE CARATESE 1-2

Marcatori: 46’ Forchignone, 61’ Castellano, 79’ D’Amuri

Villa Valle (4-3-1-2): Passeri; Nava (69’ Carminati), Ventura, Ravasi, Serena (65’ Menegatti), Perrotta, Lancini, D’Amuri, Brais (76’ Martinelli), Beretta (65’ Lussignoli), Pilenga(65’ Valenti). A disposizione: Moroni, Mouisse, Valenti, Valoti, Muradjans. All. Sgro

Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio, Masi, Samotti, Aprile, Santarpia (70’ Grosso); Piantoni, Castellano, Campani (45’ Tessitori); Gambino (70’ Lipari), Aziz (71’ Pereira), Forchignone (89’ Muzio). A disposizione: Spada, Cugnata, Pandullo, Fusco. Allenatore: Belmonte

Arbitro: Carrisi Roberto (Padova), Riccobene Marco (Enna), Pino Christian (Barcellona Pozzo di Gotto)

Ammoniti: Brais, Santarpia, Tessitori

========

LEON – VIRTUS CISERANOBERGAMO 1-1

Marcatori: 36′ Davighi (L), 56′ Marin (V)

LEON (4-2-3-1): Generali; Gervasoni, Davighi, Guarino, Fiorin (65’ Rossi); Manuzzi, Ferré; Pelle (88’ T.Brambilla), Comelli (62’ Mascheroni), Bonseri (73’ A. Brambilla); Recino (81’ El Kadiri). A disposizione: Foresti, Zappa, Galimberti, Bonora. Allenatore Vullo

VIRTUS CISERANOBERGAMO (4-3-3): Cavalieri; Legramandi, De Felice (46’ Kasse), Lucenti, Caccia; Fornari (76’ Manzi), Quaggiotto (78’ Costa), Marin; Adenyo, Lozza (62’ Ferro), Viscardi. A disposizione: Rovelli, Foroni, Bottani, Testa, Albani. Allenatore Valenti

ARBITRO: Atanasov di Verona

NOTE Ammoniti: De Felice, Ferré, Kasse.

====

LA CLASSIFICA

Folgore Caratese, Chievo Verona 6 punti; Oltrepò 5 (-1 per penalizzazione); Caldiero Terme 4; Real Calepina, Villa Valle, Milan Futuro, Scanzorosciate, Brusaporto 3: Virtus Ciserano Bergamo, Breno, Castellanzese 2; Leon Vimercate, Vogherese, Casatese Merate 1; Varesina, N.Sondrio, Pavia 0 punti. (Leon e Milan una partita in meno)

Franco Cantù