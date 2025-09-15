Brianza Nord Sport

Calcio serie D, Folgore caratese e Leon Vimercate guadagnano punti

Folgore Caratese e Leon Vimercate conquistano punti di gran peso nella seconda giornata di campionato Difatti la Folgore Caratese reduce dal successo sulla Varesina supera per 2-1 il Villa Valle al comunale di a Villa D’Almè grazie alle reti di Forchignone e Castellano e si  posiziona in cima alla classifica assieme al Chievo Verona.

In attesa di recuperare mercoledì 17 settembre alle 15 la sfida sul campo del Milan Futuro, la Leon è partita con il piede giusto pareggiando, dopo un ottimo primo tempo, la Virtus Ciserano Bergamo che ha recuperato il risultato solo nel secondo tempo.

I tabellini

VILLA VALLE – FOLGORE CARATESE 1-2

Marcatori: 46’ Forchignone, 61’ Castellano, 79’ D’Amuri 

Villa Valle (4-3-1-2): Passeri; Nava (69’ Carminati), Ventura, Ravasi, Serena (65’ Menegatti), Perrotta, Lancini, D’Amuri, Brais (76’ Martinelli), Beretta (65’ Lussignoli), Pilenga(65’ Valenti). A disposizione: Moroni, Mouisse, Valenti, Valoti, Muradjans.  All. Sgro

Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio, Masi, Samotti, Aprile, Santarpia (70’ Grosso); Piantoni, Castellano, Campani (45’ Tessitori); Gambino (70’ Lipari), Aziz (71’ Pereira), Forchignone (89’ Muzio). A disposizione: Spada, Cugnata, Pandullo, Fusco. Allenatore: Belmonte

Arbitro: Carrisi Roberto (Padova), Riccobene Marco (Enna), Pino Christian (Barcellona Pozzo di Gotto)

Ammoniti: Brais, Santarpia, Tessitori 

LEON – VIRTUS CISERANOBERGAMO 1-1

Marcatori: 36′ Davighi (L), 56′ Marin (V)

LEON (4-2-3-1): Generali; Gervasoni, Davighi, Guarino, Fiorin (65’ Rossi); Manuzzi, Ferré; Pelle (88’ T.Brambilla), Comelli (62’ Mascheroni), Bonseri (73’ A. Brambilla); Recino (81’ El Kadiri). A disposizione: Foresti, Zappa, Galimberti, Bonora. Allenatore Vullo

VIRTUS CISERANOBERGAMO (4-3-3): Cavalieri; Legramandi, De Felice (46’ Kasse), Lucenti, Caccia; Fornari (76’ Manzi), Quaggiotto (78’ Costa), Marin; Adenyo, Lozza (62’ Ferro), Viscardi. A disposizione: Rovelli, Foroni, Bottani, Testa, Albani. Allenatore Valenti

ARBITRO: Atanasov di Verona

NOTE Ammoniti: De Felice, Ferré, Kasse.

LA CLASSIFICA

Folgore Caratese, Chievo Verona 6 punti; Oltrepò 5 (-1 per penalizzazione); Caldiero Terme 4; Real Calepina, Villa Valle, Milan Futuro, Scanzorosciate, Brusaporto 3: Virtus Ciserano Bergamo, Breno, Castellanzese 2; Leon Vimercate, Vogherese, Casatese Merate 1; Varesina, N.Sondrio, Pavia 0 punti. (Leon e Milan una partita in meno)

Franco Cantù

Decano dell’informazione sportiva brianzola, giornalista pubblicista iscritto all’Albo dal 1976. Appassionato di calcio, impegnato nella diffusione di sport dai più considerati “secondari” (ginnastica artistica/ritmica, tiro con l’arco, ski-roll, sci di fondo, nuoto sincronizzato etc.).

