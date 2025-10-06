Calcio, Serie D: Folgore Caratese espugna il campo di Pavia ed è saldamente in testa

La sesta giornata del campionato di Serie D – Girone B regala nuove sorprese e conferme. Al comando della classifica resta saldamente la Folgore Caratese, che espugna il campo del Pavia di misura (1-0 rete di Gambino al 13’ pt ma con una prova di carattere e solidità. Un successo importante che permette ai brianzoli di mantenere il ritmo e la concentrazione ma soprattutto di ribadire che l’obiettivo è la promozione in serie C. Del resto anche l’ingaggio di Luca Candirola lo riconferma: il difensore, classe 1991, che la scorsa stagione ha disputato la serie A con il Monza, per la prima volta è sceso tra i dilettanti e ha sottoscritto un contatto che lo lega alla società presieduta da Michele Criscitiello sino al 30 giugno 2026. Prima sconfitta invece della Leon Vimercate. Dopo cinque, consecutivi pareggi, alla Leon Arena è stata superata dall’Oltrepò: che ha capitalizzato la doppietta di Busso (13’ pt e 14’ st). La rete di Bonseri al 36’ del pt non è bastata per bloccare la corsa degli avversari che con la vittoria hanno annunciato anche l’arrivo di Vito Cera come nuovo direttore sportivo al posto di Nicola Raso, recentemente passato al Pavia.

Alle spalle della capolista Folgore Caratese diverse squadre già accusano la fatica: il Milan Futuro ha subito una battuta d’arresto a Bergamo, dove ha perso (1-0) contro un coriaceo Ciserano. Una sconfitta che frena la rincorsa dei rossoneri alla vetta e che apre nuovi scenari nella zona play off della classifica. Momento d’oro invece per la Castellanzese, che dopo l’incredibile 8-0 rifilato sette giorni fa alla Nuova Sondrio, ha vinto ancora, questa volta con un pirotecnico 3-2 casalingo contro la Real Calepina.

RISULTATI (6ª giornata) squadre brianzole

Leon Vimercate -Oltrepò 1-2 [13’ e 14’ Busso (O), 36’ Bonseri (L) – Pavia-Folgore Caratese 0-1 [12’ Gambino (F)

CLASSIFICA

Folgore Caratese 16 punti; ChievoVerona 13; Milan Futuro 11; Real Calepina, Calcio Brusaporto 10; Castellanzese, Virtus CiseranoBergamo, Casatese Merate, Oltrepò (-1) 9; Villa Valle 8; Breno, Caldiero Terme 7; Leon Vimercate, Varesina, Vogherese 5; Scanzorosciate 4; Pavia Calcio 3; Nuova Sondrio 0 punti.

Prossimo turno – 7ª giornata – Domenica 12 ottobre ore 15: Folgore Caratese-ChievoVerona; Nuova Sondrio-Leon Vimercate.