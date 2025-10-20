Calcio, Serie D: Folgore pari nel derby di Brianza, Leon vince ancora

Anche nell’ottava giornata del campionato di Serie D non sono mancate le sorprese a cominciare dal derby di Brianza disputato allo stadio “Cav. Enrico Ferrario” di Merate dove l’undici di Casatese Merate e di Folgore Caratese hanno concluso, con un salomonico pareggio, questo ennesimo confronto.

Calcio, Serie D: Casatese Merate-Folgore Caratese 1-1

La Folgore di mister Belmonte ha sbloccato il punteggio al 47’ con la punta centrale Salah Aziz Binous ma il vantaggio ha avuto breve durata: infatti al 56’ è arrivato la prodezza firmata dal centrocampista Niccolò Mendola. La squadra lecchese guidata da mister Commisso ha quindi portato a casa il sesto risultato utile consecutivo.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate-Real Calepina 2-0

Grande festa alla Leon Arena di Vimercate dove la squadra, affidata alla conduzione tecnica di Ledian Memushaj, dopo il successo ottenuto allo stadio Coni di Sondrio, ha concesso il bis battendo per due zero la Real Calepina di mister Ivan Del Prato. La prima rete che ha sbloccato il match l’ha firmata Comelli al 24’ mentre la seconda, al 67’, è opera di Antonio Palma, classe 1994, centrocampista nato a Monza, accreditato di esperienze di alto livello cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Atalanta, dove è stato utilizzato con buona continuità nel campionato Primavera 2, e che, tra l’altro, dal 2016 al 2018 ha indossato la maglia del Renate in Serie C.

Calcio, Serie D: risultati e classifica

Risultati nell’ottava giornata delle squadre brianzole: Casatese Merate – Folgore Caratese: 1 – 1 (pt 0 – 0); Leon Vimercate – Real Calepina: 2 -0 (pt 0 – 0)

La classifica. Chievo Verona 19 punti; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16; Villa Valle 14; Casatese Merate 13; Milan Futuro*, Leon Vimercate 11; Breno*, Caldiero Terme, Virtus Ciserano Bergamo, Real Calepina, Oltrepò 10; Castellanzese, Vogherese 9; Scanzorosciate 8; Varesina 7; Pavia 4; Nuova Sondrio 1 punto.

*Breno– Milan Futuro una partita in meno (verrà recuperata il 22 ottobre)

Calcio, Serie D: il prossimo turno delle squadre brianzole

Nona giornata, domenica 26 ottobre 2025 ore 14.30: Folgore Caratese – Milan Futuro; Villa Valle – Leon Vimercate.