Calcio, Serie D: Leon si sblocca, Folgore si ferma e cede la vetta

Settima giornata ricca di sorprese e colpi di scena nel Girone B di Serie D, dove è cambiato il volto della classifica. La Folgore Caratese ha ceduto il primato dopo la sconfitta per 2-1 nello scontro diretto contro un Chievo Verona cinico e determinato nel mandare un segnale importante al campionato.

Calcio, Serie D: allo Sportitalia Village passa il Chievo Verona

La squadra veneta, presieduta dall’ex calciatore Pellissier, è riuscita a risalire in classifica dopo un avvio incerto ed anche dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Allo Sportitalia Village, il Chievo ha messo al sicuro il risultato nel primo tempo con la doppietta di Costantino mentre i brianzoli hanno colpito per quattro volte i pali della porta presidiata dal portiere Tosi.

Nel secondo tempo la Folgore ha dimezzato lo svantaggio a seguito di un calcio di rigore concesso dall’arbitro Giannì di Reggio Emilia, ma la difesa degli ospiti ha retto bene l’urto. Nel finale doppia emozione con D’Este che ha sfiorato il tris mentre una spizzata di Caldirola ha sorvolato la traversa.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate sbanca Sondrio

Allo Stadio Coni di Sondrio, la Leon Vimercate ha festeggiato con il primo successo della stagione l’esordio in panchina dell’allenatore albanese, ma di cittadinanza italiana, Ledian Memushaj e, dopo questo successo, spera di aver trovato la guida carismatica e competente necessaria per affrontare con successo il cammino verso la permanenza nel girone. Nel blitz di Sondrio ha sfruttato le doti del bomber Mattia Bonseri, autore di una doppietta.

Nella classifica del girone alle spalle di Folgore Caratese e Chievo Verona si sono segnalare il Villa Valle di Marco Sgrò che ha sconfitto la Castellanzese e il Brusaporto che ha superato nettamente il Pavia.

Calcio, Serie D: marcatori, classifica e prossimo turno

Folgore Caratese-Chievo Verona 1-2: 4’ e 45’ Costantino (C), 55’ Tremolada (F) su rigore

Nuova Sondrio-Leon 0-2: 12’ e 38’ Bonseri

Classifica : ChievoVerona, Folgore Caratese 16 punti; Villa Valle 14; Calcio Brusaporto 13; Casatese 12; Milan Futuro 11*; Virtus Ciserano, Real Calepina, Oltrepó 10; Castellanzese 9; Leon Vimercate 8; Breno 7*, Caldiero Terme, Scanzorosciate 7; Varesina, Vogherese 6; Pavia 3; Sondrio 0 punti

*Breno– Milan Futuro una partita in meno (verrà recuperata il 22 ottobre)

Prossimo turno, ottava giornata, domenica 19 ottobre 2025 Ore 15: Casatese Merate – Folgore Carate; Leon Vimercate – Real Calepina.