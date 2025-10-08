Calcio, Serie D: Leon Vimercate, panchina all’ex Pescara Memushaj

La Leon dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, a seguito dell’interruzione del rapporto con Matteo Vullo, ha deciso di affidare l’incarico di allenatore della prima squadra a Ledian Memushaj.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate all’ex Pescara Memushaj, il comunicato

Con questo comunicato: “La società AC Leon Monza e Brianza è lieta di comunicare ufficialmente l’ingaggio di Ledian Memushaj come nuovo head coach della prima squadra per la stagione 2025-2026 di Serie D. Ex centrocampista di grande esperienza, con un passato da protagonista in Serie A e in Nazionale Albanese, Ledian porta con sé una mentalità vincente, una profonda conoscenza del gioco e una visione moderna del calcio. Siamo orgogliosi di accogliere Ledian Memushaj nel nostro club. La sua determinazione, la sua leadership e la sua passione saranno fondamentali per guidare la squadra verso nuove sfide e importanti traguardi”.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate all’ex Pescara Memushaj, la carriera in campo

A indirizzare la scelta è stata soprattutto la carriera da calciatore. Memushaj vanta infatti un curriculum di tutto rispetto, con oltre 400 presenze tra i professionisti, arricchite da circa 50 gol e 40 assist. Ledian ha lasciato il segno in diverse piazze calcistiche italiane, vestendo le maglie di alcuni club come Paganese, Carpi, Lecce e Benevento. Tuttavia, è a Pescara che ha costruito il legame più profondo e duraturo: per quasi un decennio è stato un pilastro della squadra abruzzese, collezionando più di 230 presenze e arrivando a indossare la fascia di capitano.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate all’ex Pescara Memushaj, il percorso da allenatore

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’ex centrocampista ha intrapreso il percorso tecnico, iniziando come collaboratore al fianco di Luigi Di Biagio nell’Under 19 del Pescara, prima di spostarsi nel campionato albanese.

Ora, la sfida più significativa lo attende sulla panchina della Leon. L’esordio è previsto nel pomeriggio di domenica 12 ottobre in Valtellina, al Campo Coni di Sondrio, per affrontare una formazione che finora ha collezionato solo sconfitte.