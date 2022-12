Calcio, Serie D e Eccellenza: Folgore e Ardor rimontate e sconfitte, bis Vis Nova

Quindicesima di andata nel campionato di serie D, girone B, per le due squadre brianzole, entrambe sconfitte sul campo amico: stop per Folgore Caratese e Seregno.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese sconfitta al Città di Varese

La Folgore Caratese opposta al Città di Varese (1-2), dopo essere passata in vantaggio con Barazzetta al 40’ del primo tempo è stata raggiunta al 43’ da un goal di Truosolo, complice una leggerezza del portiere Ragone che si faceva sorprendere su una palla calciata a pochi passi dalla bandierina del calcio d’angolo. Prima del momentaneo pareggio dei varesini, Ragone con un’ottima uscita aveva salvato lo specchio della porta. Nella ripresa la due squadre si sono equivalse in campo, fino all’episodio chiave del 43’, quando un’incertezza tra portiere e difensore faceva giungere la palla sui piedi dei giocatori ospiti. Ne nasceva un calcio di punizione e dalla linea laterale Pastore trovava il goal partita.

“Dispiace perché il Varese non ci è stato superiore – ha detto a fine partita mister Giuliano Melosi – anzi meritavamo almeno la divisione dei punti, purtroppo abbiamo pagato due caro due errori difensivi e siamo rimasti a mani vuote. Una sconfitta fotocopia di quella che era maturata col Brusaporto”. Il ds. Mauro Borghetti: “ possiamo solo rammaricarci per i nostri errori che ancora una volta ci sono costati i tre punti che al contrario avremmo meritato di aggiungere in classifica. La partita è stata gestita bene ma il risultato è stato amaro”.

Anche il Seregno, nell’anticipo di sabato 10, era uscito dal “Ferruccio” sconfitto per 2-3 dal Calepina.

Calcio, Eccellenza: tre vittorie e una sconfitta

Nel campionato di Eccellenza, l’ultima giornata del girone di andata per le brianzole è andata in archivio con tre vittorie e una sconfitta.

Calcio, Eccellenza: il big match non sorride all’Ardor Lazzate

Nel girone A, il big-match fra Ardor Lazzate-Vogherese ha visto il successo per 3-4 dei pavesi ottenuto solo nei minuti di recupero favorito anche da una direzione di gara double face con gli assistenti di linea poco collaborativi, soprattutto nella ripresa quasi a senso unico per gli ospiti.

I gialloblu padroni di casa hanno disputato un eccellente primo tempo dominando e sovrastando nel gioco e nel punteggio la capolista, tanto da andare al riposo sul 3-1 (reti Fogal 8’, Artaria 36’ che bissava su rigore al 42’). Nella ripresa la situazione in campo mutava. Dopo dieci minuti il Lazzate restava in dieci per l’espulsione di un difensore che aveva procurato il rigore del 3-2. Da quel momento i rossoneri ospiti forzavano il ritmo e con in campo quattro punte riuscivano a pervenire al pareggio e poi nell’arrembaggio finale a vincere un match favorito da manchevolezze arbitrali. Fuoco e fiamme in campo e negli spogliatoi.

“Abbiamo dominato in lungo e in largo la Vogherese nel primo tempo – s’è limitato a dire mister Ivan Stincone, rabbuiato in volto – poi nella ripresa la nostra volontà, determinazione è stata compromessa da decisioni che hanno portato alla sconfitta. Mi limito a dire così. Sono orgoglioso di come si sono battuti i miei giocatori che avrebbero meritato i tre punti“.

Calcio, Eccellenza: seconda vittoria in fila per Vis Nova Giussano, “spiace fermarsi”

Seconda vittoria consecutiva, su tre, per il Vis Nova Giussano che al centro sportivo Stefano Borgonovo ha superato il Magenta per 2-1, gol nel primo tempo di Cotta 20’ e Mantegazza 47’, su assist di Cavalli. Nella ripresa i milanesi accorciavano le distanze con Doria al 14’, e dal quel momento il match saliva di tono diventando rovente, ma i verdenero riuscivano a controllare molto bene.

Il ds Marino Fumagalli: “Il Magenta era partito col piede sull’acceleratore, ma noi abbiamo controllato a dovere, dopo il goal del vantaggio è stato tutto più facile. C’è stato il raddoppio ma avremmo potuto chiudere anche prima la partita senza aspettare col fiato sospeso il fischio finale, comunque, la squadra ha dimostrato di essere in netta ripresa e contro una formazione tosta come il Magenta sono stati tre punti d’oro messi in classifica”.

“Dopo queste due vittorie consecutive con la squadra in crescita spiace fermarsi – ha commentato l’allenatore Agostino Mastrolonardo – i miei giocatori hanno svolto a dovere i compiti loro assegnati e stanno dimostrando più sicurezza e autorevolezza in campo che era mancata all’inizio di campionato tanto da perdere malamente delle partite. Lavoreremo sodo anche in questa pausa per recuperare posizioni in classifica”.

Calcio, Eccellenza: Muggiò ok con la Vergiatese

Il Muggiò ha battuto con classico risultato la Vergiatese (2-0 con un gol per tempo, Personè al 40’pt e Campanella 30’ st), al termine di una gara sostanzialmente equilibrata nella prima frazione, mentre nella ripresa i gialloblu hanno legittimato la supremazia.

“Per noi era la terza vittoria consecutiva, la mia squadra è in salute e sono veramente contento di come stanno rispondendo i giocatori – ha commentato il tecnico Francesco Natobuono – la posizione di classifica ci ha portato in zona play off e vogliamo restarci”.

Calcio, Eccellenza: Leon vince il “derby” col Luciano Manara

Nel girone B, il Leon ha vinto per 2-4 il derby a Barzanò contro il Luciano Manara. Per gli arancioneri doppietta di Ruggeri, Bonseri e Veneruso. La squadra di Paolo Quartuccio dopo 20’ era già in vantaggio di due goal, ma i lecchesi pervenivano al pareggio con Annoni e Cotrone, a quel punto gli ospiti forzavano il ritmo e mettevano fine alla partita.

Con questo successo il Leon ha scalato la classifica portandosi al terzo posto e punta ad insidiare il trono del Mapello secondo della classe perché la capolista Tritium sembra irraggiungibile. “Abbiamo incontrato una squadra con una gran fame di punti – ha dichiarato Quartuccio– ma la nostra prestazione ci ha permesso di contenerli e superarli”.