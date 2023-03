Calcio, Serie D e Eccellenza: vince solo l’Ardor Lazzate

Un’altra giornata negativa per le squadre brianzole impegnate nelle diverse serie dei campionati di calcio. Unica eccezione l’Ardor Lazzate che ha vinto in trasferta a Gavirate.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese

In serie D, doppia sconfitta per le brianzole impegnate nel girone B. La Folgore Caratese è caduta a Villa d’Almè (2-1) contro il Villa Valle. I lambraioli pur sconfitti hanno disputato una buona prova, e quando ormai il risultato si avviava alla divisione dei punti, sono stati puniti in pieno recupero. Un goal che ha lasciato molto rammarico tra i bianco azzurri. Nella prima frazione di gioco i locali hanno mostrando un maggior predominio nel gioco passando n vantaggio al 33’ con Guidelli. La ripresa la Folgore Caratese si assestava meglio in campo tanto da tenere testa ai giallo rossi e pervenivano al pareggio al 14’ con Gulinatti che era abile a trasformare un calcio di punizione. Poi il portiere Ragone neutralizzava un calcio di rigore battuto da Bortoluz che era venuto in contatto in area con Ambrosini. Lo sventato pericolo aveva ringalluzziti gli ospiti, ma quando già attendevano il fischio finale, giungeva inatteso l’eurogoal di Ndoye (49’) che dal limite dell’area in diagonale trafiggeva l’estremo brianzolo. “Perdere così fa male – ha commentato il ds Mauro Borghetti – il pari sarebbe stato più giusto. Noi ci siamo ripresi bene nella ripresa tanto da pervenire al meritato pareggio, poi un goal pescato dal cilindro ci ha puniti in maniera eccessiva”.

Calcio, Serie D: Seregno

Il Seregno è caduto (0-2) allo stadio Ferruccio nel derby con la Casatese.

Calcio, Serie D: l’Ardor Lazzate

L’unica vittoria nel campionato di Eccellenza l’ha firmata l’Ardor Lazzate, che nel girone A, ha piegato, in trasferta, con classico risultato 0-2, reti nella ripresa di Bianchi, su rigore 16’ e Bangiu 39’, il Gavirate, al termine di una partita non bella e piena di tensione su entrambi e fronti. Nel primo tempo i locali, che erano all’ultima spiaggia vista la loro situazione di classifica. Con più personalità, carattere e determinazione i brianzoli nella ripresa si sbloccavano andando a segno su penalty concesso per un fallo su Guanziroli in area atterrato da Broggin. Il goal del raddoppio nasceva sugli sviluppi di una galoppata di Corona che scodellava un assist per Bangu che faceva centro. Tre punti che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a mister Ivan Stincone: “Un successo che già avevo pregustato di prima mattina quando aveva ricevuto un regalo dai miei figli per la festa del papà, giornata che si coronata col ritorno alla vittoria. Adesso che abbiamo ripreso fiducia in noi stessi sono sicura che faremo bene, tornando a giocare come sappiamo”.

“Una vittoria per noi fondamentale – ha aggiunto il ds Sergio Sala – che dobbiamo anche a due stupende parate del nostro portiere Ferloni che ha permesso alla sua rete di restare inviolata. È stata una partita tosta su un campo difficile”.

Calcio, Serie D: il Muggiò

Il Muggiò sul campo della forte Solbiatese è stato sconfitto per 4-2. E dire che i gialloblu brianzoli, avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-2 con le reti d Arioli 2’ e Achenza 35’. Nella ripresa i neroazzurri varesini pigiavano sull’acceleratore e passavano in vantaggio con Mondini al 3’ raddoppiando con lo stesso al 17’ e mettevano in cassaforte il risultato al 25’ con Becerri, autore anche del primo goal su rigore al 38’ del pt. Mister Francesco Natobuono non ha fatto drammi sulla sconfitta: “Abbiamo disputato un ottimo primo tempo mettendo le briglie agli avversari, poi nella ripresa la Solbiatese è uscita con tutta la sua forza e qualità e non ci ha dato tregua. Per noi è stato difficile contrastarla. Una squadra davvero forte, anche se i miei giocatori si sono battuti al meglio dando tutto”.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Nella delicata sfida che valeva il superamento della soglia playout, il Vis Nova ha sofferto la fisicità dei giocatori, la loro maggior altezza e il rettangolo di dimensioni ridotte del Calvairate che ha vinto per 3-2. Un passo falso di cui ha messo molto del suo un arbitraggio che ha lasciato correre troppi interventi al limite del lecito, oltretutto il direttore di gara ha permesso ai locali di andare in vantaggio su un calcio di rigore, trasformato da Ricuperati al 19’pt assegnato con troppa bonomia.

“Pensavamo di fare meglio, invece, abbiamo sofferto – ha dichiarato l’allenatore Agostino Mastrolonardo – siamo usciti dalla contesa a capo chino. Il secondo goal è venuto da una difesa che schierata a quattro s’è fatta sorprendere dall’avversario che si è incuneato e segnato sul primo palo. Troppi errori. Vincenzi al 34’ del st aveva aperto le speranze, ma poi ancora Ricuperati al 40’ st, ha aumenta lo svantaggio, noi solo al 50’ su rigore di Catta abbiamo accorciato, ma era ormai troppo tardi con anche l’espulsione di Mancosu”. Il ds. Marino Fumagalli: “Visti gli altri risultati in classifica è cambiato poco, però, la squadra deve mostrare più incisività e autorevolezza, perché a Calvairate ha combinato troppo poco. Determinante le prossime partite”.

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercatese

In Eccellenza, nel girone B, il Leon ha dovuto segnare il passo nella trasferta di Verdellino contro Zingonia Verdellino 1-0, goal di Noris. Coi tre punti incamerati i bergamaschi sono usciti dalla gabbia dei play out. Gli arancioneri, invece, non sono stati all’altezza della situazione, anzi, hanno mostrato molti limiti e i padroni di casa hanno vinto meritatamente. Il tecnico del Leon Paolo Quartuccio, non ha fatto sconti alla sua squadra: “È stata per noi un’altra giornata buia, abbiamo mostrato grossi limite. E non aver mai tirato in porta la dice lunga. Il successo, i bergamaschi, se lo sono ampiamente meritato. Noi dovremo rivedere qualcosa”.