Calcio serie C, pareggio del Renate contro il temibile Sangiuliano: a segno Angeli e Squizzato

Un tempo a testa al “Ferruccio” di Seregno tra Sangiuliano e Renate, ventunesima giornata del campionato di Serie C, Girone A, in un pomeriggio piovoso e freddo su un campo pesante ma tutto sommato in buone condizioni. Il Renate si presenta con un 4-3-3 anomalo non schierando una vera e propria punta nella formazione titolare. Primo tempo ad appannaggio dei gialloverdi che non lasciano spazio alla manovra avversaria e mettono in campo un buon pressing tant’è che sul primo gol Fusi ha scippato il pallone al debuttante Nelli e ha insaccato con un pallonetto perfetto.

Calcio serie C, secondo tempo di marca neroazzurra

Il raddoppio è una magistrale azione sulla destra con conseguente cross di Fall e girata al volo in mezzo all’area di Miracoli che non ha lasciato scampo al portiere neroblu. Alla fine del primo tempo sempre Miracoli ha l’occasione per la doppietta personale ma Drago devia. Secondo tempo invece che ha visto l’iniziativa passare nelle mani degli ospiti che accorciano su calcio d’angolo con Angeli lasciato colpevolmente libero in area e poi raggiungono il pareggio sulle ali dell’entusiasmo con una ottima combinazione Ghezzi-Squizzato.

Calcio serie C: sul finale il Renate potrebbe andare in vantaggio

Il Renate potrebbe passare in vantaggio ma spreca più di una occasione, la più clamorosa con Sorrentino che dribbla mezza difesa in area ma trova D’Alterio pronto alla ribattuta. Lato calciomercato per il Renate, Maistrello ha lasciato la squadra ingaggiato dal Cittadella e salta così di categoria approdando nel campionato cadetto.

SANGIULIANO – RENATE 2-2

MARCATORI Fusi al 33’, Miracoli al 38’ p.t.; Angeli al 16’, Squizzato al 29’ s.t.

SANGIULIANO (4-3-3)

D’Alterio 6,5; Zanon 6, Alcibiade 5,5, Bruzzone 6, Salzano 5,5; Fusi 7 (dal 43’ s.t. Qeros s.v.), Metlika 6, Morosini 6 (dal 35’ s.t. Pedone s.v.); Fall 7 (dal 18’ s.t. Cogliati 6), Miracoli 7 (dal 43’ s.t. Saggionetto s.v.), Anastasia 6 (dal 35’ s.t. Floriano s.v.).

A disposizione: Cervellera, Barotac, Serbouti, Guerrini, Casali, Deiana, Zugaro, Baggi, Pascali.

Allenatore Ciceri 6

RENATE (4-3-3)

Drago 6; Anghileri 6, Silva 6, Angeli 7, Possenti 6; Baldassin 5,5, Nelli 5 (dal 16’ s.t. Squizzato 7), Marano 5,5 (dal 16’ s.t. Esposito 6); Ghezzi 6,5 (dal 40’ s.t. Simonetti s.v.), Sorrentino 6,5, Morachioli 5,5 (dal 1’ s.t. Nepi 5,5).

A disposizione: Furlanetto, Maccario, Ermacora, Bertini, Larotonda, Colombini.

Allenatore Dossena 6

ARBITRO Gemelli di Messina 5,5

NOTE Ammoniti Miracoli, Metlika, Zanon, Squizzato. Angoli 5-4