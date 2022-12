Serie C: il Renate “strapazza” l’Arzignano in casa

Il Renate torna alla vittoria interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive con una convincente prestazione che non lascia scampo ad un Arzignano apparso troppo remissivo. Drago non è mai stato impegnato se non alla fine della partita dove si è fatto trovare pronto sui tiri di Fyda e Nchama. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato grazie a una spizzata di testa di Malotti che ha spiazzato il portiere Saio rimasto immobile; raddoppio con prorompente stacco di testa di Silva che riscatta le ultime prestazioni un po’ opache. La partita è calata di intensità nel secondo tempo nonostante i cambi dell’Arzignano anche a causa dell’espulsione per doppia ammonizione del capitano dei veneti Casini. Allo scadere su errore dell’estremo difensore ospite Malotti infila a porta per la doppietta personale e rilancia le pantere verso le zone alte. Prossimo appuntamento al “Città di Meda” venerdì 23 per la prima giornata di ritorno contro il Novara.

Serie C: il Renate “strapazza” l’Arzignano, il tabellino

MARCATORI Malotti al 26’, Silva al 40’ p.t.; Malotti al 50’ s.t.

RENATE (4-3-3)

Drago 6,5; Anghileri 6,5, Silva 7, Menna 6, Ermacora 6; Baldassin 6 (dal 44’ s.t. Larotonda s.v.), Esposito 6 (dal 31’ s.t. Squizzato s.v.), Marano 6,5 (dal 21’ s.t. Simonetti 6); Malotti 7,5, Maistrello 6, Ghezzi 6 (dal 31’ s.t. Angeli s.v.).

A disposizione: Furlanetto, Morachioli, Zalli, Possenti, Sorrentino

Allenatore Dossena 7

ARZIGNANO (4-3-1-2)

Saio 5; Cariolato 5,5 (dal 23’ s.t. Davi 6), Molnar 5,5, Grosso 6, Gemignani 6; Bordo 6 (dal 11’ s.t. Nchama 6,55), Casini 4, Antoniazzi 5,5 (dal 23’ s.t. Tardivo 6); Barba 5; Grandolfo 5,5 (dal 11’ s.t. Fyda 6,5), Parigi 5,5 (dal 10’ s.t. Tremolada 5,5).

A disposizione: Volpe, Pigozzo, Bontempi, Bonetto.

Allenatore Bianchini 5

ARBITRO Canci di Carrara 6

NOTE paganti 200, incasso non comunicato. Espulso al 17’ s.t. Casini. Ammoniti Marano, Casini, Cariolato, Maistrello, Gemignani.