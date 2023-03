Calcio Serie C: la Pergolettese non lascia speranze al Renate

Tracollo del Renate che allo stadio Giuseppe Voltini di Crema viene letteralmente travolto dalla Pergolettese che inanella il sesto risultato utile consecutivo nel campionato di Serie C, lottando coraggiosamente sino alla fine per conquistare la vittorie mentre il Renate è parso troppo arrendevole e di fatto non ha mai impensierito la squadra di Crema allenata da Alberto Villa che ha confermato quasi in blocco la formazione schierata a Pordenone: 3-0 per i padroni di casa il risultato finale.

Sull’altra sponda, Andrea Dossena tecnico del Renate ha mischiato le carte schierando Marano nell’insolito ruolo di terzino destro, Esposito in cabina di regia, Baldassin e Nelli mezze ali ma il tentativo di tamponare le falle di una difesa che sta accusando oltremisura l’assenza dello sfortunato Anghileri non ha sortito esito positivo e di fatto il Renate come appare nella tabella statistiche nelle ultime cinque partite, pur vincendone due, ha subito complessivamente 13 reti.

Dopo un avvio brillante del Renate è Iori che sblocca il risultato: l’attaccante della Pergolettese, dal limite con un preciso rasoterra centra la porta difesa da Drago. La rete al passivo non blocca il Renate che si fa apprezzare in fase offensiva con con Nelli (16’) tiro troppo centrale parato da Soncin, con Artistico (19’) e con Esposito (34’) ma le ripartenze della Pergolettese sono micidiali.

Nella ripresa passano due minuti e la Pergolettese mette al sicuro il risultato con un calcio di rigore trasformato da Kevin Varas e concesso per un fallo di mano di Silva su cross di Villa. Dossena corre ai ripari e cambia ben tre giocatori ma gli attacchi della squadra brianzola sono troppo prevedibili e all’81’ Artioli batte un calcio d’angolo sfruttato da Tonoli che di testa mette la palla in rete.

Pergolettese – Renate 3 – 0

Marcatori: Iori 7’ pt; Varas su rigore al 2’ e Tonoli al 36’ st.

Pergolettese (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti (30’ st Saccani), Mazzarani (19’ st Figoli), Artioli, Varas, Villa; Abiuso (17’ st Guiu Vilanova), Iori (30’ st Dpumbia). A disposizione Rubbi, Cattaneo, Andreoli, Cancello, Vitalucci, Verzeni. All. Alberto Villa

Renate (4-3-3): Drago; Marano, Silva, Angeli, Colombini (10’ st Possenti); Baldassin (10’ st Squizzato), Esposito (10’ st Nepi), Nelli; Ghezzi (39’ st Simonetti), Artistisco, Malotti (24’ st Saporetti). A disposizione Furlanetto, Anastasia, Ciarmoli, Ermacora, Manzolini. All. Andrea Dossena

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino