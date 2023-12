Calcio Serie C: il Renate perde in casa con l’AlbinoLeffe

Piano piano il Renate sta scivolando nelle zone pericolose della classifica dato che nelle ultime nove partite ha racimolato solo cinque punti dei ventisette disponibili. Il momento no della squadra neroazzurra appare evidente anche nella partita con il volenteroso AlbinoLeffe al quale sono bastati poche azioni in profondità per perforare il reparto difensivo brianzolo. A questo si aggiungono i numerosi errori sia in fase di impostazione che nell’area avversaria. Una squadra smarrita che non sa più dove guardare se non nella direzione dello storico capitano Anghileri, sempre più vicino a tornare in campo come titolare, unico raggio di luce nel grigio pomeriggio di Meda.

Calcio Serie C: il Renate scende ancora in classifica

L’AlbinoLeffe colpisce in fretta all’11’ quando Longo sottoporta non spreca l’assist di Ali Zoma e sopra questa rete i bergamaschi ricamano una partita di controllo senza mai sbilanciarsi. La volontà dei ragazzi di Lopez viene ripagata poi nel secondo tempo quando Zoma sporca un cross dalla sinistra che non viene trattenuto da Fallani e che si insacca in porta. Il Renate si fa vedere solo al 20’ con Baldassin che solo sul dischetto del rigore non inquadra la porta e colpisce il compagno Rolando. Prossimo appuntamento sabato 16 dicembre a Gorgonzola ospite della Giana Erminio.

Calcio – SERIE C NOW GIRONE A – 17^ giornata – 8 dicembre 2023

RENATE – ALBINOLEFFE 0-2

MARCATORI Longo al 11’ p.t.; Zoma al 11’ s.t.

RENATE (4-3-3)

Fallani 5; Amadio 6 (dal 14’ s.t. Tremolada 5,5), Mondonico 5, Auriletto 5, Bracaglia 6 (dal 18’ s.t. Anghileri 6,5); Baldassin 5, Esposito 6, Garetto 6 (dal 28’ s.t. Iacovo 5,5); Rolando 5, Bianchimano 5,5, Procaccio 5,5 (dal 1’ s.t. Sorrentino 6).

A disposizione: Ombra, Gasperi, Maletic, Alcibiade, Nicolini, De Leo, Pellegrino, Ciarmoli, Sartore.

Allenatore: Pavanel 5

ALBINOLEFFE (3-5-2)

Marietta 6,5; Borghini 6, Marchetti 6,5, Milesi 6; Gusu 6, Munari 6, Agostinelli 6 (dal 14’ s.t. Gatti 6), Zanini 6 (dal 36’ s.t. Muzio s.v.), Poletti 6 (dal 32’ p.t. Piccoli 6); Zoma 7,5, Longo 7 (dal 14’ s.t. Arrighini 6).

A disposizione: Pratelli, Moleri, Gelli, Carletti, Toccafondi, Allieri, Vinzioli.

Allenatore: Lopez 6,5

ARBITRO Tona Mbei di Cuneo 7

NOTE Spettatori 300, incasso non comunicato. Ammoniti Poletti, Auriletto, Mondonico. Angoli 2-3