Calcio Serie C: il Renate espugna 2-1 Vicenza e sale al quarto posto

Impresa del Renate: l’undici di Pavanel vince al Menti di Vicenza a spese di una formazione indicata tra le favorite per la promozione in serie B. Questo risultato conferma i progressi di una squadra completamente rifatta rispetto a quella della scorsa stagione e premia le prodezze di due calciatori segnalatisi tra i migliori in campo: infatti, dopo 72’ di gioco su calcio piazzato Currarino fa partire un gran tiro che centra la porta presidiata dal portiere Confente e sblocca il risultato; passano una decina di minuti e il colpo vincente è di Rolando che calcia sul secondo palo una staffilata imprendibile.

Calcio Serie C: il Renate e i gol decisivi in dieci minuti

Il Vicenza con in panchina l’ex Aimo Diana, dopo aver subito due terribili colpi però non si arrende. Trascinato da Scarsella cerca la clamorosa rimonta ma solo a trenta secondi dalla fine dell’extra time di cinque minuti riesce ad accorciare le distanze. Finisce qui la partita con la meritata vittoria dei ragazzi di Pavanel che sorpassano il Vicenza e che si insediano al quarto posto in classifica. Prossimo impegno del Renate sabato 21 ottobre alle 16,15 allo stadio “Citta di Meda Mino Favini” con ospite la Pro Patria di Busto A.

Vicenza-Renate 1-2: il tabellino

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Ierardi, Golemic (31’ st Scarsella), Laezza; Valietti (23’’ st De Col), Cavion, Greco (14’ st Jimenez), Costa; Proia (14’’ st Ronaldo); Rolfini, Pellegrini (23’ st Ferrari). A disposizione: Massolo, Siviero, De Maio, Rossi, Tronchin, Lattanzio, Talarico, Sandon. Allenatore Diana

RENATE (4-3-3): Fallani; Amadio (35’ st Gasperi), Mondonico (37’ st Iacovo), Auriletto, Possenti; Garetto (21’ st Bosisio), Esposito, Currarino; Rolando, Sorrentino (37’ st Alcibiade), Tremolada. A disposizione: Ombra, Maletic, Procaccio, Nicolini, Ghibellini, De Leo, Ciarmoli, Sartore. All. Pavanel

ARBITRO: Mirabella di Napoli

Marcatori Currarino (R ) al 27’, Rolando (R ) al 38’, Scarsella (V) al 49’ st.

Note ammoniti Proia (V), Currarino (R), Ierardi (V), Golemic (V), Amadio (R). Spettatori 8.200