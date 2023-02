Calcio serie C: il Renate attende il Piacenza, infortunio per Anghileri e stagione finita

Il Renate affronta oggi, sabato, allo stadio Città di Meda il Piacenza (la partita è stata anticipata alle 14,30) ma l’allenatore Dossena sarà costretto a rinunciare a Marco Anghileri, Andrea Ghezzi e al lungodegente Davide Gavazzi. Marco Anghileri come informa la società, martedì pomeriggio, “durante la seduta di allenamento ha riportato “la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con stiramento di II° grado del legamento collaterale laterale. A Marco, simbolo e bandiera di questo Club, va l’abbraccio caloroso di tutta la famiglia nerazzurra, oltre ad un forte in bocca al lupo per il percorso di riabilitazione da cui tornerà ancora più forte”. Per il calciatore nerazzurro il campionato è terminato anzitempo. Tra l’altro a dicembre aveva prolungato fino al 2024 il contratto che lo lega alla società presieduta da Lugi Spreafico.

Calcio serie C: non sarà della partita neanche Ghezzi, squalificato

Anche l’attaccante Ghezzi, espulso la fine della partita di Vicenza, sarà costretto a guardare la partita con il Piacenza dalla tribuna. Questa la motivazione “Ghezzi squalificato per una giornata per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro, in quanto durante un’azione di gioco si avvicinava allo stesso pronunciando frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato e, mentre usciva dal campo, per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale di gara”.

Dossena ha convocato 21 calciatori

Per la partita con il Piacenza l’allenatore Dossena ha convocato 21 calciatori e la formazione verrà decisa nella mattinata di sabato dopo l’ultimo allenamento. In casa del Renate ha interrompere una serie di avversità è però intervenuto Rayan Kamal, talentuoso atleta selezionato nella Rappresentativa Under 17 di Lega Pro nella partita disputata mercoledì con i pari età del Napoli è finita 3 a 3. Nella gara di Napoli ad aprire le marcature è stato proprio Kamal che con questa rete ha confermato di possedere indubbie doti tecniche. Peraltro nelle partite di campionato ha già messo a segno sei reti.