Calcio, risultati di Eccellenza: Meda raggiunto nel recupero, Base 96 imbattuto

Nella terza giornata di campionato di Eccellenza le sei squadre brianzole hanno raccolto soltanto sei punti in altrettante partite frutto di una vittoria, quattro pareggi e una sconfitta

Calcio Monza e Brianza, Eccellenza: Meda, Seveso e Lazzate nel Girone A

Nel girone A, primo punto per il Meda ma tanto amaro in bocca per una vittoria sfumata al primo minuto di recupero. Dopo un primo tempo equilibrato la partita si sblocca in avvio di ripresa, su calcio d’angolo di Marco Valtulina, si coordina perfettamente Gabriele Martino che con un tiro in controbalzo manda la palla in fondo al sacco. Il vantaggio dei bianconeri di Gigi Cairoli resiste fino al primo minuto di recupero, quando su una punizione di Jordan Pedrocchi (una stagione con la maglia del Seregno) Lorenzo Perotta è il più lesto di tutti in mischia a ristabilire la parità.

Il Base 96 Seveso vince 3-1 sul campo dell’Ac Calcio Vittuone e rimane imbattuto e soprattutto trova spazio nel gruppetto delle squadre in vetta alla classifica. Decisive le reti del centrocampista Matteo Cannizzaro e dell’attaccante Gioele Cazzaniga (doppietta).

Al Comunale di San Genesio, l’Ardor Lazzate due volte in vantaggio con Bubacar Silla e Tommaso Fogal, viene raggiunta da Manuel Laraia e Andrea Lorenzi mentre nel finale è decisiva la rete di Gabriele Gambazza.

Calcio Monza e Brianza, Eccellenza: la classifica del Girone A

Classifica: Base 96 Seveso, Solbiatese, Calvairate, Casteggio, Oltrepò 7 punti; Pavia 6; Magenta, Sestese, Caronnese, Accademia Pavese, Castanese 4; Saronno, Verbano, FC Milanese, Vergiatese 3; Ardor Lazzate, Meda 1; Accademia Vittuone 0.

Calcio Monza e Brianza, Eccellenza: pari Muggiò e Leon, stop Vis Nova nel Girone B

Nel girone B, il Muggiò rimane in vetta ma non va oltre il pareggio 0-0 sul campo del Calolziocorte che conquista il primo punto in questa stagione. La squadra di mister Natobuono ha approcciato bene il match e creato diverse opportunità ma la difesa del Calolziocorte ha chiuso tutti gli spazi.

La Vis Nova Giussano incappa nella prima sconfitta stagione: 1-0 con la Trevigliese. Allo stadio Zanconti la squadra di Bertoni era priva di due pedine importanti come Mattia Citterio e Alessandro Mancosu, infortunati. Ciononostante ha giocato a viso aperto mancando diverse opportunità con Adriano Marzeglia che a venti minuti dalla fine, però, è stato espulso. La Trevigliese ha capitalizzato la rete di Mirko Montalbano che, nei primi minuti del secondo tempo, dal limite ha fatto partire un diagonale imparabile per il portiere Lorenzo Foresti.

Infine, la Leon rimanda nuovamente l’appuntamento con i tre punti, termina 1-1 il match con l’Offanenghese: entrambe le reti nel primo tempo con Jacopo Ferré (Leon) e la risposta di Tomas Bisha.

Calcio Monza e Brianza, Eccellenza: la classifica del Girone B

Classifica: Muggiò, Trevigliese, Nuova Sondrio 7 punti; Altabrianza Tavernerio, Mapello 6; Offanenghese, Arcellasco Città di Erba 5; Vis Nova Giussano, Soncinese, Soresinese 4; Castelleone, Brianza Olginatese, San Pellegrino, Cisanese 3; Leon 2; Tribiano, Lemine Almenno, Calolziocorte 1 punto.

Calcio Monza e Brianza, Eccellenza: il prossimo turno

Quarto turno di campionato, le partite delle squadre brianzole. Girone A: sabato 30 settembre ore 20.30 stadio Favini Meda – Fc. Milanese; domenica 1 ottobre ore 15.30: Ardor Lazzate – Saronno; Base 96 Seveso – Sestese Calcio. Girone B: domenica 1 ottobre ore 15.30 – Muggiò – Brianza Olginatese; Lemine Almenno – Leon; Vis Nova Giussano – San Pellegrino.