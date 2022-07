Calcio Promozione, presentazione della Casati Arcore: in squadra tre promossi dalla Juniores 19

Tempo di presentazioni in casa Us. Casati Calcio Arcore 1946. In una torrida serata estiva, presso il Centro Sportivo di via Monterosa, da molti soprannominato “Arcorello”, sono stati idealmente tagliati i nastri di partenza per la stagione 2022/23 del sodalizio calcistico biancoverde. Un frizzante intervento di Antonio Radice, storico presidente della Polisportiva ha inaugurato la riunione. Quindi sono intervenute le colonne portanti societarie: il presidente del ramo calcistico Fabrizio Ciceri, il direttore generale Davide Dattola, il segretario Generale Giancarlo Malchiodi (al 32mo anno nella società), il direttore sportivo Davide Pilat.

Casati Calcio, voglia di fare bene: inizio delle ostilità il 4 settembre

Le parole chiave dei loro discorsi sono state: gruppo importanza del lavoro e rispetto delle regole, imprinting da sempre peculiari nel progetto societario, da portare avanti costantemente, unitamente a quelli meramente tecnici. Il management non ha voluto svelare, per ciò che concerne la parte tecnica, gli obiettivi specifici, ma è risaltata la voglia di fare bene nel torneo di Promozione il cui inizio è previsto per il 4 settembre. Durante la riunione hanno parlato alcuni dei nuovi componenti lo staff tecnico, tra cui il mister della Prima Squadra Pietro Pravatà (ex difensore della Casati), nonché i capitani storici Andrea Borsotti e Roberto Redaelli.

Casati Arcore, il roster 2022-2023 della formazione biancoverde

Questo il roster della Casati 2022-2023. Portieri: Mattia Labate, Luca Bugatti (promosso dalla Juniores U19). Difensori: Andrea Borsotti, Filippo Corbetta, Roberto Redaelli, Andrea Venier, Daniele Mascazzini (promosso dalla Juniores U19), Kevin Dana, Gabriele Sartori. Centrocampisti: Riccardo Galbiati, Mattia Zorloni, Alessandro Colombo, Simone Prezioso (promosso dalla Juniores U19), Nicolò Pavarini, Michael Nicoletti, Samuele Elli. Attaccanti: Alessio Nigro, Mattia Arienti (dal Luciano Manara), Matteo Gabellini, Riccardo Costantino.