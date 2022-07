Calcio: i premi Valorizzazione Giovani a Brugherio, Arcore, Ronco, Solaro e Concorezzo

Il Comitato Regionale Lombardo della Federcalcio ha pubblicato l’elenco delle società alle quali verranno elargite somme in danaro relative al Premio Valorizzazione Giovani istituito con lo scopo di incentivare l’utilizzo dei giovani calciatori nell’ambito dei rispettivi organici tecnici.

Al termine della stagione 2021/22 nella graduatoria non ci sono società brianzole che hanno gareggiato in Eccellenza mentre ci sono squadre che hanno partecipato ai Campionati Promozione e Prima categoria. In quest’ultimo, al primo posto della graduatoria si è posizionata la Polisportiva CGB Brugherio che pertanto riceverà un premio di 5.000,00 euro.

Valorizzazione Giovani: i premi a Solaro, Ronco, Concorezzo e Arcore

Nell’elenco delle squadre che hanno gareggiato nella Promozione compaiono l’Universal Solaro (nella stagione 2021-22 ha militato nel Girone A che riceverà un premio di 5.000,00 euro quale seconda classificata nella speciale classifica; quindi tre squadre inserite nel Girone B: Vibe Ronchese Ronco Briantino posizionatasi al primo posto e che pertanto riceverà un premio di 6.500,00 euro; Concorezzese premio di 2.000,00 euro in quanto quinta in classifica e Casati Arcore con un premio di 1.300,00 quale settima squadra. I premi verranno corrisposti alle società entro il 30 settembre 2022 a condizione che le stesse si siano regolarmente iscritte ai relativi campionati.

Inoltre, il CRL ha ufficializzato le date di inizio dei prossimi campionati dilettantistici: Eccellenza e Promozione prenderanno il via domenica 4 settembre, Prima e Seconda categoria domenica 11 settembre; la Terza Categoria il 18 settembre. Le prime gare il 27 agosto saranno quelle relative alla prima fase di Coppa Itali di Eccellenza e Promozione. Il termine per le iscrizioni a questi ultimi due campionati è stato fissato al 15 luglio; quello dei campionati di Prima e Seconda categoria al 21 luglio mentre le squadre di Terza avranno tempo sino al 28 luglio.