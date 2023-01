Calcio, il Seregno risale: un gol di Ortolini frutta il successo a Brusaporto

Il primo gol in azzurro di Raffaele Ortolini ha consentito al Seregno di espugnare Brusaporto e di ridurre da quattro a due lunghezze la distanza in classifica dal dodicesimo posto, il primo che al termine del girone B del campionato di serie D darà diritto alla permanenza diretta nella categoria, senza il passaggio attraverso i playout. La gara, più combattuta che bella, ha conosciuto la sua svolta in apertura, quando al 7’ l’ex Pistoiese ha centrato il bersaglio in diagonale, superando Alessandro Aceti. La reazione locale ha prodotto occasioni per Mattia Tirelli, che al quarto d’ora ha ciabattato a lato da ottima posizione, e per Omar Sokhna, che al 23’ è stato murato da un passo da Luca Bonadeo. Nel recupero, dopo uno splendido contropiede condotto da Christian Silenzi, Simone Eberini è stato chiuso all’ultimo dal ritorno di Luca Siciliano.

Serie D: nella ripresa due montanti per gli ospiti

Un tentativo offensivo dei padroni di casa nel primo tempo

Nella ripresa i bergamaschi sono andati in forcing, anche se la loro manovra è parsa monocorde e se spesso e volentieri ha fatto loro difetto la precisione al momento dell’ultimo passaggio. I brianzoli in questa fase hanno a lungo subito, ma al 27’ è stato ancora Raffaele Ortolini a sfiorare il raddoppio, colpendo il palo. La medesima sorte l’ha avuta al 41’ Matteo Iurato, che ha stampato una punizione dal limite sulla traversa.

Serie D: ora il match contro il Ponte San Pietro

Gabriel Henin in possesso di palla

Nel prossimo turno, il Seregno ospiterà il Ponte San Pietro. È da capire quale sarà la collocazione della partita, visto che anche Como Women e Sangiuliano City, le altre due formazioni di casa al Ferruccio, sono attese da incontri casalinghi: le comasche scenderanno in campo sabato 4 febbraio, alle 14.30, contro la Roma Women, il Sangliuliano City domenica 5 febbraio, alla stessa ora, contro il Lecco.

Serie D: il tabellino del match

Una fase di gioco nella prima frazione

Brusaporto-Seregno 0-1

Marcatore: 7’ p.t. Ortolini (S).

Brusaporto: Aceti; Siciliano (33’ s.t. Berbenni), Suardi, Alushaj (1’ s.t. Micheli), Consonni; Maspero, Zaccariello, Calì (33’ s.t. Cortinovis); Sokhna (23’ s.t. Mento), Alberti, Tirelli. A disp.: Genini, Menni, Gualdi, Valenti ed Algarotti. All.: Longhi.

Seregno: Bonadeo; Santambrogio, Konatè, Magli, Bosco; Valtulini (10’ s.t. Iurato), Bright, Panatti, Eberini; Ortolini (33’ s.t. Cappadonna), Silenzi (21’ s.t. Henin). A disp.: De Bono, Basilico, Cattaneo, Pozzoli, Goffi e Barracane. All.: Di Gioia.

Arbitro: Matina di Palermo.

Note: ammoniti Silenzi (S) e Bosco (S) per gioco falloso, Konatè (S) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 10-5 per il Brusaporto. Recuperi: 3’ p.t., 4’ s.t.