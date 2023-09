Calcio, il seregnese Simone Sozza dirigerà il prossimo derby Inter-Milan

Per la prima volta nella storia, un arbitro della sezione di Seregno dirigerà nella prossima giornata del campionato di serie A il derby tra Inter e Milan, in programma al Meazza di Milano sabato 16 settembre, alle 18. Il designatore Gianluca Rocchi ha infatti scelto per il match, che opporrà le uniche due compagini ancora a punteggio pieno dopo le tre partite andate in scena fin qui, Simone Sozza, 36 anni, alla quinta stagione nella massima serie e neo internazionale.

Calcio: per Sozza è un periodo d’oro

Per il fischietto brianzolo, considerato uno degli esponenti migliori della sua generazione, il debutto nel derby della Madonnina costituirà la ciliegina sulla torta di un periodo molto positivo, già coronato tra l’altro dalla direzione di Spagna-Cipro, incontro valido per la qualificazione agli europei, che martedì 12 settembre è stato vinto dagli iberici con il punteggio di 6-0.