Calcio, il calendario di Serie C: ecco le prime sfide di Renate San Giuliano City

Avvio di stagione impegnativo per il Renate e per il neo promosso San Giuliano City che disputerà le partite interne allo stadio “Ferruccio Trabattoni” di Seregno.

La diretta del sorteggio del calendario Serie C 2022-2023 avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 26 agosto ha svelato il cammino delle due squadre. Di fatto il calendario è stato reso pubblico un po’ più tardi rispetto agli altri tornei a causa dei ricorsi di Campobasso e Teramo contro l’esclusione del campionato e respinti soltanto il 25 agosto. Di conseguenza, non era stato possibile in precedenza procedere con l’ufficializzazione degli organici dei tre gironi, una vicenda che purtroppo è una costante delle estati di Serie C e spesso nemmeno basta ad evitare ulteriori problemi anche a campionato in corso, come nel caso del Catania della scorsa stagione.

Serie C: le brianzole contro Novara e Mantova

Il campionato di C inizia quindi domenica 4 settembre e, nel Girone A, il Renate sarà ospite del Novara allenato dall’ex Roberto Cevoli mentre il San Giuliano City farà il suo esordio allo stadio Ferruccio affrontando il Mantova. Nella seconda giornata (11 settembre), è previsto il derby tra Renate e San Giuliano al Città di Meda mentre il 14 settembre, terza giornata, il Renate sarà di scena a Vercelli e il San Giuliano a Trento. Nella quarta giornata (18 settembre) il Renate ospita la Juventus U23 e il San Giuliano il Pordenone. Il Girone di andata termina il 18 dicembre 2022 e, dopo una breve sosta, quello di ritorno inizia l’8 gennaio 2023. Il campionato quindi terminerà il 23 aprile 2023. Poi spazio a play off e play out.