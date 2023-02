Calcio femminile: Real Meda pareggia a Pavia, Fiamma ancora ko

La quarta giornata di ritorno nel campionato femminile di serie C, girone A, per le due compagini brianzole va in archivio con un pareggio e una sconfitta.

Nell’anticipo serale di sabato 25 febbraio, a Pavia, il Real Meda ha chiuso sul 2-2 il confronto con l’Academy. Una divisione di punti molto importante su un campo difficile come quella delle vice capolista. Le brianzole hanno disputato un’ottima partita tanto che al 35’ del primo tempo sono passate in vantaggio con Coda, che ha sorpreso l’estremo pavese con un gran tiro da lontano. Nella ripresa le bianco azzurre locali sono arrivate al pareggio al 13’ con Codecà e hanno raddoppiato 6 minuti dopo con Avallone, mentre le ospiti hanno ottenuto il pareggio al 34’ con un colpo di testa di Molteni che ha sfruttato al meglio un calcio d’angolo battuto da Coda.

Le black panthers hanno mostrato anche in campo avverso dei miglioramenti che lasciano ben sperare per le prossime giornate tanto da riuscire a lasciare la zona paludosa dei play out. “Vista come si è svolta la partita si poteva sperare anche nella vittoria – hanno commentato le giocatrici – purtroppo dopo essere passati in vantaggio non siamo riusciti a chiudere il match. Nella ripresa le pavesi hanno forzato il ritmo e noi siamo riuscite a tenere loro testa validamente. Un risultato che ci ha permesso di aggiungere in classifica un punto prezioso e di continuare la serie positiva”.

FiammaMonza sfortunata a Vittuone

Un altro tonfo ha segnato invece FiammaMonza nella trasferta di Vittuone, finita 4-1, in cui le biancorosse brianzole si sono fatte male da sole in quanto non sono riuscite a concretizzare nel primo tempo tre preziose palle gol. Dopo aver subito il gol da Piovani, è stata brava a rispondere repentinamente Baratti. Le brianzole sulle ali dell’entusiasmo per il raggiunto pareggio hanno forzato il ritmo e hanno costruito tre splendide occasioni per passare in vantaggio, senza riuscire a concretizzare.

Nella ripresa due ingenuità difensive hanno permesso a Belloni di mettere a segno una doppietta e indirizzare la gara verso la vittoria che si è chiusa larga con la rete di Bertuetti. FiammaMonza è scesa in campo senza l’esperta bomber Cama, infortunata.

FiammaMonza: la sorpresa Corrusci, portiere d’attacco

“Nonostante la sconfitta posso dire che le mie giocatrici si sono battute al meglio – ha commentato l’allenatore Agostino Zagaria – però per disattenzioni abbiamo spianato la strada del gol alle avversarie che nell’ultimo quarto d’ora abbiamo schiacciato nella loro metà campo senza riuscire però a segnare. La fortuna è stata amica del Vittuone. Contro le milanesi ho fatto debuttare Elena Carrusci, in attacco, lei terzo portiere della squadra, e debbo dire che si è comportata molto bene, è alta e veloce, credo che la impiegherò ancora in futuro in quella posizione”.