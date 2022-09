Calcio, Eccellenza: vince solo l’Ardor Lazzate

È stata una giornata di débacle, la quarta di andata, per le squadre brianzole del monzese nel campionato di Eccellenza.

Calcio, Eccellenza: Leon Monza

Nel girone A, nell’anticipo di sabato 24 settembre, pesante sconfitta del Leon Monza nella trasferta di Almenno san Salvatore contro il Mapello. I bergamaschi hanno inflitto un pesante 5-1 agli arancio neri di Alberto Motta. Uno stop imprevisto e inatteso almeno nelle proporzioni.

“Di fronte a cinque gol incassati resta poca da dire – ha commentato il ds Marco Sala – il Mapello ci è stato superiore in tutto e ha vinto con grande merito. Noi non abbiamo scusanti, non ci resta che rimboccarci le maniche e riflettere sulle nostre debolezze mostrate in trasferta”.

Il Leon Monza tornerà in campo mercoledì, alle 20.30, al Leon Arena in cui sarà ospite il Club Milanese di San Donato per la quinta di andata.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Nel girone B, quarta sconfitta consecutiva per il Vis Nova Giussano che nella sfida salvezza di fondo classifica, è stato superato per 2-0 nella trasferta di Sant’Alessio con Vialone, ad opera della matricola Accademia Pavese San Genesio.

“Quando le cose non girano poi va tutto storto. Da noi piove sul bagnato – ha detto l’allenatore Agostino Mastrolonardo – siamo in difficoltà e lo si vede, poi ci mettono anche fattori negativi su circostanze favorevoli. È stato assegnato un rigore con conseguente espulsione del nostro Bartoli che nella caduta con lo scontro con l’attaccante pavese ha riportato la lussazione della spalla. Un rigore completamente invertito dal direttore di gara tanto che il nostro portiere Foresti l’ha parato a Zenga, che allo scadere del primo tempo ha portato in vantaggio i locali. Nella ripresa in dieci abbiamo tenuto bene il campo e poi al 90’ un altro rigore trasformato da Provasio ci ha tagliato definitivamente le gambe. Questa mia squadra di giovani sta faticando a carburare anche perché manca di esperienza”.

Calcio, Eccellenza: Muggiò

Al palo anche il Muggiò (0-1) battuto sul proprio campo dal Pavia. “Ho un doppio rammarico – ha detto mister Francesco Natobuono – aver perso e aver debuttato male sul nostro rettangolo di gioco completamente rinnovato. Il Pavia ha dimostrato di essere una buona squadra, ma noi abbiamo giocato bene, meritavamo di più. A noi non è stato concesso un rigore plateale sul finire di gara quando Dagnoni a tu per tu col portiere è stato falciato. Speriamo meglio per il futuro”.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate

L’unica brianzola col sorriso è stata l’Ardor Lazzate che ha piegato 2-1 con gol nella ripresa di Fogal (39’) e Gazzetta (46’), il Club Milano di Pero. Il ds Sergio Sala ha spiegato: “Il primo tempo è stato equilibrato. Gli ospiti sono passati con Carnevale che ha raccolto una respinta del portiere. Meglio la ripresa quando una punizione di Artaia è stata sfruttata da Fogal (39’), un goal che ha galvanizzato tutti tanto che proprio allo scadere Gazzetta chiudeva una triangolazione con una gran gol sul primo palo consegnandoci i tre punti”.

Calcio, Eccellenza: mercoledì 28 settembre

Mercoledì 28 settembre, alle 20.30, il Vis Nova affronta la Sestese o sul campo di Sesto Calende o quello di Gallarate; il Muggiò è in trasferta a Voghera, mentre l’Ardor Lazzate a Binasco.