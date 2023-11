Calcio, Eccellenza: solo due punti per le brianzole

Turno di campionato di Eccellenza da archiviare al più presto per le squadre brianzole che hanno conquistato soltanto due punti con altrettanti pareggi: il primo lo ha ottenuto nel Girone A l’Ardor Lazzate a Vimodrone in casa dell’ex capolista Calvairate; il secondo il Muggiò (Girone B) a Canzo nell’impianto utilizzato dall’Alta Brianza Tavernerio.

Invece giornata importante, nel Girone A, per il Pavia che si prende la vetta solitaria grazie al successo sul Meda e del Magenta che, con una rete dell’attaccante Pedrocchi (Ex Seregno) sale al terzo posto e, nel Girone B, per il Sondrio che vince a Giussano e sale sulla vetta della classifica.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate

L’Ardor Lazzate che nei quarti di finale della Coppa Italia, disputati la scorsa la scorsa settimana, ha eliminato il Sondrio, rallenta la corsa dell’ex capolista Calvairate passata in vantaggio al 28’ con Personè su calcio di rigore. La squadra di Lazzate con in panchina Bellantone (mister Ferdinando Fedele è tuttora fermo per squalifica) assorbe il colpo e al 13’ della ripresa perviene al meritato pareggio con il capitano Marioli abile a spiazzare il portiere Colombi e poi, nel finale a forti tinte, sfiora anche la clamorosa rimonta.

Calcio, Eccellenza: Meda

Un Pavia cinico espugna il Città di Meda e incamera i tre punti che lo collocano al vertice della classifica ma l’undici bianconero di mister Giovanni Cairoli meritava miglior sorte. Decide la partita un gol di Concina, sul finire di primo tempo, con la punizione calciate da Bertelli controllata dal centrale e girata in rete. Vantaggio nel complesso meritato per quanto visto nei prima frazione di partita, con il Meda che gioca a viso aperto ma è pericoloso solo con un tiro da fuori di Laribi. Diversa la prestazione dei bianconeri nella ripresa. Mazzini viene pizzicato un paio di volte in fuorigioco ma in molti casi la scelta dell’assistente è più che mai dubbia, mentre nel finale ci provano, senza fortuna, Brighenti, Valtulina e, ancora, Mazzini con una mezza rovesciata. Tiri centrali o che non trovano lo specchio della porta, quando poi nel finale è Ferraroli a non sfruttare una ghiotta opportunità.

Calcio, Eccellenza: Base Seveso

Trasferta a Vergiate da dimentica per il Base Seveso. La Vergiatese, infatti, dopo il successo di Casteggio concede il bis grazie ad un primo temo praticamente perfetto concluso con un vantaggio rassicurante di due reti (autori Lucarino e Dal Santo) mentre nel secondo tempo si limita a controllare il vantaggio.

Calcio, Eccellenza: la classifica del girone A

Classifica: Pavia 29 punti; Calvairate 27; Magenta 25; Oltrepò, Solbiatese 24; Caronnese, FBC Saronno 23; Casteggio 20; Base 96 Seveso, Ardor Lazzate 19; Castanese 15; FC Milanese 14; Verbano, Sestese 13; Vergiatese 12; Accademia Pavese 11; Meda 8; Accademia Vittuone 4 punti.

Calcio, Eccellenza: Muggiò

Nel girone B il Muggiò interrompe a Canzo la serie di sconfitte e conquista un punto nella sfida con l’Alta Brianza. Il pareggio è maturato dopo un primo tempo ricco di emozioni: all’Alta Brianza bastano pochi minuti per sbloccare il risultato con Citterio che. sugli sviluppi di un calcio d’angolo. sorprende il portiere Tamma con un pallonetto. Il Muggiò al 15’ perviene al pareggio con un ispirato Nenadovic che, su calcio piazzato, batte il portiere Perniola. La partita sale di tono ed entrambe le squadre cercano il risultato pieno. Dapprima sono i biancoblu di Mister Ardito, già tecnico del Seregno, a raddoppiare con Gualdi ma Diana al 37’ riporta il risultato in parità. Nella ripresa il risultato non cambia anche per la brillante prestazione dei reparti difesivi.

Calcio, Eccellenza: Leon

Imprevista frenata del Leon bloccato dalla Soncinese che continua a scalare posizioni in classifica forte di una difesa tra le meno perforate del girone (solo nove reti al passivo come quella della neo capolista Sondrio). A Vimercate il match è deciso da un tocco sottoporta del difensore Regantini e da un’azione personale dell’attaccante Tomella.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Sconfitta allo stadio Borgonovo per il Vis Nova Giussano superato dal Sondrio. La squadra brianzola, allenata da Mister Marco Bertoni, nonostante il divario esistente su piano tecnico, ha lottato con coraggio sino alla fine riuscendo anche a pareggiare con Mantegazza la prima rete messa a segno dai valtellinesi con Marras. Alla distanza la squadra di Mister Fraschetti ha fatto pesare le sue potenzialità ed è passata in vantaggio con una spettacolare conclusione di Boschetti (59’) e legittimato il successo al 64’ con un preciso diagonale di Martinez.

Calcio, Eccellenza: la classifica del Girone B

Classifica: Nuova Sondrio 30 punti; Mapello 28; Trevigliese 26; Offanenghese 24: Alta Brianza Tavernerio 23; Leon 22; Soncinese 19; Cisanese, Soresinese 18; San Pellegrino 17; Muggiò 16; Vis Nova Giussano, Lemine Almenno 13; Arcellasco Città di Erba 12; Castelleone 11; Brianza Olginatese 10; Calolziocorte, Tribiano 8 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato Domenica 26 Novembre, ore 14.30: Girone A – Ardor Lazzate – Meda 1913; Base 96 Seveso – Verbano.

Girone B, Sabato 25 novembre ore 14.30: Cisanese – Leon. Domenica 26 novembre ore 14,30: Mapello – Vis Nova; Muggiò – Tribiano.