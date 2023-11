Calcio, Eccellenza: prima vittoria in casa del Meda, derby all’Ardor Lazzate

Si è disputato mercoledì 1 novembre il turno infrasettimanale nei gironi di Eccellenza.

Calcio, Eccellenza: girone A e girone B

Nel Girone A arriva il primo successo in casa Meda 1913, con i bianconeri che superano nettamente la Castanese, mentre l’Ardor Lazzate si giudica il derby contro il Base 96 Seveso.

Nel girone B continua a muovere la classifica la Leon che, però, non va oltre il 2-2 sul campo del Tribiano: non bastano i gol di Bonseri e Schingo. Il Muggiò perde 4-2 in casa della capolista Nuova Sondrio, mentre la Vis Nova Giussano si fa sorprendere dalla Soncinese.

Calcio, Eccellenza: Meda 1913

Dopo tanta sofferenza, il Meda può finalmente festeggiare la conquista della prima vittoria a spese della Castanese certificata dai goal di Laribi (37’), Mazzini (40’), De Lauso (42’) e Brighenti (67’).

«Anche stavolta i miei calciatori sono stati fantastici – commenta il presidente Gigi Cairoli – Il match è iniziato in salita e dopo tre minuti eravamo sotto per via del goal di Stiso. La squadra non si è disunita e con le prodezze di Laribi, Mazzini e De Lauso hanno ribaltato il risultato. Ma le emozioni non erano ancora finite: sul punteggio di tre reti a una il nostro portiere Cassina con una super parata ha netraulizzato un calcio di rigore e Brighenti, che pur non era in condizioni fisiche perfette, ha apposto il suggello definitivo a questa importante affermazione».

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate-Base 96

L’Ardor Lazzate si è aggiudicata il derby contro il Base 96 Seveso 0-2: a segno Rapone al 34’ e Malvestio al 46’. Una vittoria scaccia-incubi e destinata a portare un po’ di serenità all’interno dell’Ardor Lazzate dopo i pesanti provvedimenti del giudice sportivo (tra cui una multa di Euro 200,00 con questa motivazione “propri sostenitori offendevano la terna ed i calciatori ospiti“. Inoltre a fine gara in zona spogliatoi sostavano indebitamente persone non autorizzate; squalifica fino al 29 novembre dell’allenatore Ferdinando Fedele).

Calcio, Eccellenza: la classifica del girone A

Classifica: Calvairate 23 punti, Oltrepò, Pavia 20; Casteggio 19; Magenta, Solbiatese 18; Caronnese 17; Base 96 Seveso 15; Ardor Lazzate, FBC Saronno, Castanese 14, Sestese, Verbano 12; FC Milanese 9; Accademia Pavese 8; Vergiatese 6; Meda 5; Accademia Vittuone 4 punti

Calcio, Eccellenza: Muggiò

Nel Girone B, desta scalpore la terza, consecutiva, sconfitta del Muggiò superato nettamente in Valtellina anche dalla Nuova Sondrio capace di mettere al sicuro il risultato sin nella prima frazione di gioco con le reti di Escudero (6’), Busto (11’ e 41’), Martinez (15’). A rendere meno pesante la trasferta del Muggiò sono poi arrivate le reti di Dervishi (13’) e Marinoni (92’).

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate

La Leon Vimercate continua a muovere la classifica ma non va oltre il pareggio (il quarto in questa stagione) sul campo del Tribiano (fanalino di coda) nonostante le reti di Bonseri (43’) e Schingo (67’).

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Inaspettata battuta a vuoto della Vis Nova che si è fatta sorprendere dalla Soncinese a bersaglio dopo 67’ con Marchiondelli.

Calcio, Eccellenza: la classifica del girone B

Classifica. Mapello, Nuova Sondrio 23 punti; Alta Brianza Tavernerio 21; Trevigliese 19; Leon 16; Muggiò, Offanenghese 15; Cisanese, 14; Soncinese 12; Soresinese, Castelleone 11; Vis Nova Giussano, San Pellegrino, Lemine Almenno 10; Arcellasco Città di Erba 9; Calolziocorte, Tribiano, Brianza Olginatese 8 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato. Domenica 5 Novembre, ore 14.30. Girone A: Casteggio – Base 96 Seveso; FC Milanese – Ardor Lazzate; Meda – Vergiatese.

Girone B: Leon – Brianza Olginatese; Vis Nova – Offanenghese; Trevigliese – Muggiò.