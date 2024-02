Calcio, Eccellenza: in Brianza festeggia chi pareggia

Per le squadre brianzole turno di campionato di Eccellenza da archiviare in fretta: soltanto tre di loro hanno pareggiato.

Nel Girone A l’Ardor Lazzate ha rimontato il FBC Saronno in un 2-2 scoppiettante maturato nel secondo tempo con il doppio vantaggio di Pontiggia e poi i gol di Giangaspero e Benedetti. Il Base 96 Seveso ha pareggiato 1-1 sul campo della Sestese Calcio, mentre il Meda ha perso 3-0 con il FC Milanese.

Nel girone B, la Leon Vimercate è caduta 0-2 contro il Lemine Almenno mentre il Muggiò ha perso 3-1 con la Brianza Olginatese. Da elogiare la Vis Nova Giussano per il pareggio a reti inviolate nella trasferta di San Pellegrino Terme.

Calcio, Eccellenza girone A: Meda

Seconda sconfitta consecutiva per il Meda sul campo della società FC Milanese ormai lanciatissima in zona playoff. I bianconeri hanno giocato per 45 minuti alla pari dell’avversario facendosi apprezzare in un paio di occasioni importanti (conclusione di Valtulina, contatto in area su Maugeri non sanzionato dall’arbitro) ma nel secondo tempo hanno pagato a caro prezzo taluni episodi. La prodezza di Leotta al 17° della ripresa ha sbloccato la partita, poi il rigore trasformato da Checchi ha chiuso il match mentre il terzo goal è arrivato in pieno recupero. “Gli episodi ci sono stati e penso che chi era alla partita li ha potuti vedere e analizzare. – commenta l’allenatore Giovanni Cairoli – Dopo il doppio vantaggio degli avversari abbiamo perso lucidità. Resettiamo questo passo falso e pensiamo alla prossima partita al Città di Meda”.

Calcio, Eccellenza girone A: Base 96 Seveso

Sesto pareggio del Base 96 Seveso al Comunale di Sesto Calende in una partita che ha offerto gli episodi più importanti nel primo tempo. Infatti al 29’ il risultato viene sbloccato da Cannizzaro con un colpo di testa da distanza ravvicinata per avvalorare il gioco della squadra di mister Varaldi. L’altro episodio al 43’ quando il direttore assegna un penalty alla Sestese: Porro dice di no a Vecchierelli, ma sul rimpallo c’è Marcone che ristabilisce l’equilibrio del match. Nella seconda frazione, entrambe le squadre provano a sfondare le linee difensive, ma senza successo. La situazione potrebbe cambiare intorno al quarto d’ora, quando padroni di casa sfiorano per due volte il goal con Galli mentre il Base 96 ci prova su calcio di punizione, ma senza fortuna. Il match finisce sul risultato di 1-1 dopo cinque minuti di recupero.

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate

Parità anche nel derby tra Saronno e Ardor Lazzate che, dopo un primo tempo a reti inviolate, è salito di tono nella ripresa. In soli sette minuti il Saronno mette a segno due goal, entrambi su calcio di rigore trasformati da Pontiggia: il primo al 4’, il secondo a distanza di tre minuti. L’Ardor Lazzate però rimane in partita e al 14’ la riapre con il terzo penalty della partita trasformato da Giangaspero concesso per un fallo su Duchini. Il pareggio arriva al 35’ quando Benedetti dribbla alcuni difensori avversari e insacca la palla sotto l’incrocio.

Calcio, Eccellenza girone A: classifica

Classifica: Pavia 43 punti; Magenta 41; Oltrepò, Solbiatese 40; FC Milanese 38; Calvairate, Ardor Lazzate, FBC Saronno 35; Base 96 Seveso, Casteggio, Caronnese 33; Castanese 23; Sestese 22; Meda 18; Vergiatese, Accademia Pavese 17; Verbano 15: Accademia Vittuone 4 punti.

Calcio, Eccellenza girone B: Vis Nova Giussano

Il Vis Nova Giussano torna imbattuto dalla trasferta a San Pellegrino Terme ma anche con qualche rimpianto. Il match conclusosi senza reti, non deve trarre in inganno poiché non sono mancate le emozioni grazie ad una ripresa arrembante dell’undici di mister Bertoni capace di confezionare occasioni a ripetizione. Alcune non sono state sfruttate per troppa precipitazione (ed anche con un po’ di sfortuna) da Trezza, Baggetta e Tremolada, ma la reazione di carattere della squadra lascia ben sperare per le prossime partite.

Calcio, Eccellenza girone B: Muggiò

Altro scivolone del Muggiò che ad Olginate ha incassato la nona sconfitta stagionale per mano di una squadra in lotta per uscire dalla zona play-out. I bianconeri di mister Mazzoleni hanno ipotecato la vittoria già nei primi 23’ di gioco dapprima con una conclusione di Spandri quindi con un penalty trasformato da Aldegani che poi si è ripetuto al 12mo della ripresa. La reazione del Muggiò di mister Di Gioia è arrivata praticamente a giochi fatti con il goal di Adamoli.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

Colpaccio della Lemine Almenno a Vimercate. I gialloverdi di mister Mapelli hanno bloccato la corsa del Leon verso la conquista della vetta della classifica proprio in una giornata in cui la capolista Mapello è stata costretta al pareggio dal Castelleone, fanalino di coda. L’impresa della Lemine porta le firme di Rota che al 12’ ha sbloccato il risultato sfruttando un tardivo rinvio del portiere Acerbis e di Travellini che al 20’ ha concluso in rete una bella combinazione degli attaccanti bergamaschi. Da ricordare anche un palo colpito da Bugada e l’intervento del portiere Gherardi che al 16’ della ripresa ha bloccato una conclusione a rete del combattivo Bonseri.

Calcio, Eccellenza girone B: classifica

Classifica: Mapello 45 punti; Leon Vimercate, Nuova Sondrio 41; Trevigliese 39; Alta Brianza Tavernerio 38; Offanenghese 34; Cisanese 30; Tribiano 29; Soncinese 26; Soresinese, Lemine Almenno 25; Muggiò, 24; San Pellegrino 23; Brianza Olginatese 22; Arcellasco Città di Erba 21; Vis Nova Giussano, Calolziocorte 17; Castelleone 14 punti.

Calcio, Eccellenza: prossimo turno

Prossimo turno di campionato: Girone A – Domenica 11 febbraio 2024, ore 14,30: Meda – Accademia Vittuone; Base 96 Seveso – Calvairate; Ardor Lazzate – Castanese.

Girone B – Domenica 11 febbraio 2024, ore 14,30: Nuova Sondrio – Leon; Muggiò – Castelleone; Vis Nova Giussano – Alta Brianza.