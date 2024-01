Calcio, Eccellenza: il ritorno comincia bene per Ardor e Meda

Prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Nel Girone A inizia con uno spettacolare pareggio, nel big match della giornata, tra Ardor Lazzate e Oltrepò, mentre la Base 96 Seveso paga a caro prezzo una disattenzione, ma in zona play-out spicca il successo del Meda che a Besozzo batte il Verbano Calcio con un gol di Valtulina. Nel Girone B allo stadio Borgonovo di Giussano a festeggiare è la Leon Vimercate che si impone sulla Vis Nova.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Con un colpo di testa di Marco Valtulina il Meda a Bezozzo supera il Verbano dando in tal modo continuità alla netta vittoria sull’Accademia Pavese con cui aveva chiuso il 2023.

Un successo di misura ma più che mai meritato per i bianconeri bravi ad approcciare con la giusta mentalità il match ed a sbloccarlo al 17° minuto con Valtulina bravo a finalizzare l’assist di Francesco Filomeno. Un vantaggio meritato viste le tante occasioni create soprattutto in avvio di partita, col Meda che meritava sicuramente un vantaggio più ampio al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa, i bianconeri stringono le maglie difensive e portano a casa tre punti pesantissimi.

Raggiante mister Giovanni Cairoli a fine partita: «Il primo tempo abbiamo creato tantissimo e per troppa precipitazione sfiorato il raddoppio. Nella ripresa siamo stati più prudenti poiché era una partita di fondamentale importanza. Ora dobbiamo continuare in questa direzione e lavorare come abbiamo sempre fatto».

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

È finito con un salomonico pareggio l’atteso confronto tra Ardor Lazzate e Oltrepò. Nel primo tempo la squadra di mister Fedele sblocca il risultato all’8’ con Giangaspero (che più tardi centra anche il palo) quindi al 17’ raddoppia con una bordata di Lukumu. Nella ripresa invece è la squadra di mister Barbieri a spingere il piede sull’acceleratore e dopo aver colpito la traversa con Franchini al 27’ con il neoentrato Cavallotti riapre la partita. Il pareggio arriva al 29’ grazie a Vaglio che con un pallonetto batte De Toni.

Calcio, Eccellenza Girone A: la classifica

Classifica: Pavia 36 punti; Magenta, Solbiatese 35; Oltrepò 34, FBC Saronno 33; Calvairate 32; FC Milanese 29; Ardor Lazzate, Caronnese 28; Casteggio 27: Base 96 Seveso 26; Sestese 21; Castanese 19; Meda, Accademia Pavese 17; Vergiatese 15; Verbano 13; Accademia Vittuone 4 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano-Leon Vimercate

Allo stadio Borgonovo, la Vis Nova Giussano sconta le carenze in fase offensiva e la maggior fisicità degli avversari. Infatti, dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la Leon Vimercate di mister Joelson dopo una decina di minuti fa valere la sua superiorità tecnica e sblocca il risultato con una scorribanda di Bonsieri quindi, al 15’, sigilla la vittoria con Bonalumi. Con l’undicesima vittoria stagionale la Leon raggiunge al secondo posto della classifica la Nuova Sondrio bloccata sul risultato di parità (1-1) sul campo del Calolziocorte, fanalino di coda.

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò

Il Muggiò di mister Stefano Di Gioia inizia il ritorno con una sconfitta, l’ottava in questa tribolata stagione. Allo Stadio Caduti di Superga la capolista Mapello sblocca il punteggio alla mezz’ora di gioco con il solito Ghisalberti che su assist di Bugada centra il bersaglio. L’undici di mister Pandini poi gestisce tutte le fasi del match con tranquillità.

Calcio, Eccellenza Girone B: la classifica

Classifica: Mapello 41 punti; Leon Vimercate, Nuova Sondrio 37; Trevigliese, Alta Brianza Tavernerio, Offanenghese 33; Cisanese 28; Soncinese, San Pellegrino, Tribiano 22; Muggiò, Soresinese 20; Arcellasco Città di Erba 19; Lemine Almenno 18; Vis Nova Giussano, Brianza Olginatese 16; Castelleone, Calolziocorte 12 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato Girone A. Domenica 21 Gennaio 2024, ore 14.30: Caronnese – Meda; Oltrepo’ – Base 96 Seveso; Sestese Calcio – Ardor Lazzate. Girone B, domenica 21 Gennaio 2024, ore 14.30: Leon – Arcellasco; Muggiò – Cisanese; Soresinese – Vis Nova Giussano.