Calcio, Eccellenza: dodicesimo risultato utile per l’Ardor Lazzate

Bilancio delle squadre brianzole nella terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza: tre vittorie (Ardor Lazzate, Base 96 Seveso, Leon Vimercate), un pareggio (Muggiò) e due sconfitte (Meda, Vis Nova Giussano). L’inizio un po’ timoroso ha inciso sul rendimento di alcune formazioni in questa giornata ma i dirigenti delle società che hanno sede in Brianza hanno ribadito che i loro calciatori lotteranno sempre con determinazione per raggiungere i traguardi prefissati.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Sconfitta amara per il Meda, che cade per mano del Magenta capace di sfruttare il proprio potenziale offensivo (la squadra mister Alessandro Lorenzi finora ha messo a segno 45 goal, record del girone).

Al “Città di Meda – Mino Favini” la partita inizia con 45’ minuti di ritardo, a causa delle porte troppo basse e per l’intero primo tempo, sono i bianconeri di mister Cairoli a costruire le occasioni più nitide per sbloccare il risultato ma sulla loro strada trovano il portiere Taliento, classe 1999, in versione super men. Nella ripresa cambia il copione del match. È il Magenta a rendersi più incisivo e con la doppietta dell’attaccante Gabriel Avinci (dodicesimo centro nella stagione) indirizza la partita. Prima con un perentorio colpo di testa, quindi finalizzando l’assist di Pedrocchi su calcio di punizione, reti utilissime per far rimanere la formazione giallo-blu sulla scia della capolista Pavia. Il Meda, mai domo, reagisce e riapre la partita con Pozzoli poi ha la super chance per pareggiare ma Valtulina manda a lato di un nulla il bolide su punizione.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Dodicesimo risultato utile consecutivo per l’Ardor Lazzate che aggancia il Saronno dell’ex Ds Marco Proserpio, rivale nel prossimo turno, ed è ormai a un punto dalla zona playoff. L’undici di mister Fedele, dopo un inizio equilibrato, passa con il solito Giangaspero che dal dischetto batte il portiere Boari e si porta in doppia cifra nella classifica marcatori. Nel secondo tempo, l’Ardor dopo aver controllato le iniziative degli avversari, mette al sicuro il risultato con Benedetti.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Il Base 96 Seveso supera agevolmente l’Accademia Calcio Vittuone e con le reti firmate da Cazzaniga, Cannizzaro, Romeo porta a nove le vittorie stagionali proseguendo quindi la sua corsa per accedere nella zona play off. L’Accademia Vittuone fanalino di coda con soli quattro punti (addirittura tre li ha conquistati dopo aver sconfitto di misura il Meda) è quasi spacciato: in venti partite inoltre ha incassato ben 63 goal.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica

Classifica: Pavia 42 punti; Magenta 41; Solbiatese 39; Oltrepò 37; FC Milanese 35; Ardor Lazzate, FBC Saronno 34; Base 96 Seveso, Calvairate, Caronnese 32; Casteggio 30; Castanese 22; Sestese 21; Meda 18; Accademia Pavese 17; Vergiatese 16; Verbano 14; Accademia Vittuone 4 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò

È finito con un salomonico pareggio l’atteso confronto tra il Muggiò e il Calolziocorte. In una partita dagli elevati toni agonistici le due contendenti hanno badato a difendere il risultato ma il Muggiò di mister Di Gioia, rispetto ai granata di mister Perego, ha imbastito diverse, pregevoli manovre nel tentativo di mettere alle strette la retroguardia ospite.

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Altra sconfitta per il Vis Nova (è la quattordicesima nella corrente stagione) superato allo stadio Borgonovo anche dalla Trevigliese. Gli ospiti sbloccano il risultato nelle fasi iniziali della partita con Motta e poi riescono a imbrigliare tutte le iniziative dei giussanesi. Nel secondo tempo poi arriva la beffa su una ripartenza viziata da un fallo di mano, Crimaldi con un tiro dal limite trova una deviazione che spedisce il pallone nell’angolo alto, irraggiungibile dal portiere Foresti. La pochezza in fase offensiva del Vis Nova, ora penultimo con il Calozocorte, è certificata dalle 12 reti all’attivo e servirà qualche inserimento per dare una svolta all’attuale situazione.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Vittoria importante della Leon Vimercate che rimane nella scia della capolista Mapello. La squadra di Joelson al Comunale di Offanengo conquista la vittoria sui giallorossi dell’Offanenghese con una doppietta di Comelli (la prima al 23’ di gioco e la seconda poco prima dello scadere del primo tempo) e poi porta a tre le reti con Pelle.

Da non sottovalutare il ritorno della Nuova Sondrio che, dopo aver esonerato Fabio Fraschetti, ha affidato la conduzione della squadra titolare all’argentino Ruben Dario Balzan.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica

Classifica: Mapello 44 punti; Leon Vimercate 41; Nuova Sondrio 40; Alta Brianza Tavernerio 37; Trevigliese 36; Offanenghese 33; Cisanese 29; Tribiano 28; Soncinese 25; Muggiò, Soresinese 24; San Pellegrino, Lemine Almenno 22; Arcellasco Città di Erba 21; Brianza Olginatese 19; Vis Nova Giussano, Calolziocorte 16; Castelleone 13 punti.

Calcio, Eccellenza: prossimo turno

Prossimo turno di campionato: Girone A – Domenica 4 febbraio 2024, ore 14,30: Fc. Milanese – Meda; Sestese – Base 96 Seveso; Saronno – Ardor Lazzate.

Girone B – Domenica 4 febbraio 2024, ore 14,30: Leon – Lemine Almenno; Brianza Olginatese – Muggiò; San Pellegrino – Vis Nova Giussano.