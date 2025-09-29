Calcio, Eccellenza: cade l’Ardor, volano Vis Nova e Seregno

Nella terza giornata di campionato di Eccellenza alcuni risultati inaspettati hanno caratterizzato il pomeriggio come nel girone A con il successo dell’Arconatese sull’Ardor Lazzate grazie a una sontuosa ripresa, o il pareggio tra Saronno e Rhodense (sul risultato finale hanno inciso le prodezze di due calciatori apprezzati per i loro trascorsi in società della Brianza come Giangaspero nel Seregno, oggi alla Rhodense, e Cocuzza, ex Renate, quest’anno al Saronno FBC). Nel derby di Brianza si è imposta, in rimonta la combattiva Vis Nova Giussano. Nel girone B manita del Seregno al malcapitato Zingonia Verdellino e seconda sconfitta della Fucina Muggiò allo stadio La Rocca di Trezzo sull’Adda.

Calcio, Eccellenza Girone A: Vis Nova Giussano-Lentatese

Preziosa ed importante vittoria per la Vis Nova di mister Gabriele Raspelli che al Centro Sportivo Comunale Stefano Borgonovo di Giussano, grazie ad un grande secondo tempo, ha rimontato e sconfitto la Lentatese capace, dopo undici minuti di passare in vantaggio con Molteni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo invece si è vista in campo una Vis Nova più aggressiva capace di ristabilire la parità al 48’ con Rigoni e dopo pochi minuti di raddoppiare con Marzucca. La Lentatese di mister Roberto Mastrolonardo ha provato ristabilire la parità ma nel finale Bamba ha chiuso definitamente i conti fissando il punteggio sul risultato di 3-1.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Sconfitta pesante (3-0) nel match clou d’alta classifica per l’Ardor Lazzate sul campo dell’Arconatese: il punteggio finale però non rispecchia l’andamento della partita specie per quanto si è visto nel corso del primo tempo con i ragazzi di mister Ferdinando Fedele capaci di confezionare diverse opportunità per sbloccare il risultato ma senza riuscirci per mancanza di lucidità o per troppa precipitazione. Nella ripresa in campo è cambiato tutto con l’Arconatese che ha preso in mano le redini della partita e soprattutto capace di passare in vantaggio al 49’cun’azione corale rifinita da Menegazzo. Al 67’ é arrivato il raddoppio con Medici sugli sviluppi di un corner mentre all’80’ il suggello finale è di Antonio Silvano.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

Quarta giornata domenica 5 ottobre: alle ore 15 Ardor Lazzate – FBC Saronno; alle 15,30 Lentatese – Sesto Calende e Mariano – Vis Nova Giussano.

La classifica. Arconatese 9 punti; Solbiatese 7; Ardor Lazzate, Vergiatese 6; Vis Nova Giussano 5; Caronnese, Besnatese, Legnano, Arcellasco Città di Erba, Rhodense 4; Lentatese, Mariano, Altabrianza, Sedriano, Magenta, Vigevano 3; Saronno 2; Sestese 0 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Sconfitta che non rispecchia la positiva prestazione della squadra di mister Agostino Mastrolonardo. A Trezzo sull’Adda in una gara tattica giocata su ritmi elevati, la Fucina Muggiò verso il finale del primo tempo ha perso, a seguito dell’espulsione diretta, il difensore centrale Piatti. Nonostante l’inferiorità numerica e diverse defezioni, specie nel reparto offensivo, Fucina non si è disunita è ha controllato un avversario che è riuscito a sbloccare il risultato soltanto all’87’ con Valente quando i padroni di casa erano in campo con un uomo in mento per via dell’espulsine al 78’ di Agello. Il raddoppio della Tritium è arrivato al 94’ dopo una rapida incursione di Mawa. Quello che è mancato ai ragazzi di Mastrolonardo in questa trasferta è stato la precisione nelle rifiniture.

Calcio, Eccellenza Girone B: Seregno

Ha destato scalpore la vittoria del Seregno (5-0) di mister Gabriele Avella sul malcapitato Zingonia Verdellino di mister Cristian Forlani, certificata, tra l’altro, dalle giocate offensive di Simone Pontiggia nonché dalla brillante prestazione di due pilastri difensivi come Andrea Bosco (1995) e di un giovane di assoluta prospettiva quale Andrea Bisicchia (classe 2006) schierato negli ultimi venti minuti, entrambi capaci di tener sotto controllo le iniziative degli attaccanti bergamaschi.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

Quarta giornata domenica 5 ottobre, ore 15,00: Fucina Muggiò – Lemine Almenno; ore 15,30 Caravaggio – Seregno.

La classifica. Seregno, Baranzatese, Caravaggio, Accademia Calvairate 7 punti; Codogno, Tritium 6; Tribiano 5; Barona, Ponte SP Mapello, Cisanese, Casteggio 4; Assago, Cinisello 3; Fucina, Lemine Almenno, Accademia Pavese, Zingonia Verdellino 1; Fanfulla 0 punti.