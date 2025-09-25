Sui campi di Eccellenza si sono disputate le partite relative al terzo e ultimo turno della fase a gironi della Coppa Italia e, in base ai risultati, soltanto due squadre brianzole, Seregno e Vis Nova Giussano hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della fase regionale. Il Seregno allo stadio Ferruccio ha superato la Fucina di misura, mentre la Vis Nova ha colto il successo sull’Arcellasco al Centro Sportivo SNEF Lambrone di Erba. Nel Girone 3 eliminate Ardor Lazzate (nella fase a gironi ha ottenuto due pareggi e una vittoria) e la Lentatese (due sconfitte e una vittoria).

Calcio, Coppa Italia d’Eccellenza: risultati e marcatori dei gironi

GIRONE 3 – Passa il turno Caronnese

Ardor Lazzate – Lentatese 3-2 Reti: 9′ pt Vianello (A), 26′ pt Grillo (A), 1′ st Spitaleri (A), 25′ st rig. Politi (L), 30′ st Gualandris (L);

FBC Saronno – Caronnese 0-2 Reti: 16′ pt Rossi, 34′ pt autogol

GIRONE 7 – Passa il turno Seregno FBC

Seregno – Fucina Muggiò: 1-0 Rete: 3’Pontiggia

GIRONE 8 Passa il turno Vis Nova Giussano

Arcellasco Città di Erba – Vis Nova Giussano 0-2 Reti: 46′ st e 48′ st Redaelli;

Mariano – Alta Brianza Tavernerio 2-2 Reti: 14′ pt Abbiati (M), 25′ pt Schingo (M), 15′ st Galimberti (A), 22′ st rig. Invernizzi (A).