Primo pareggio stagionale per il Seregno Fbc. A Baranzate, in una partita carica di emozioni, che li metteva di fronte alla famiglia Di Nunno, che dopo aver condotto il 1913 Seregno tra il 2013 ed il 2017 e l’esperienza a Lecco è di fatto tornata a casa, i brianzoli hanno costretto alla divisione della posta una delle formazioni più accreditate del girone B del campionato di Eccellenza, uscendo peraltro dal campo con qualche rammarico, considerate le opportunità non concretizzate soprattutto nel finale. Il match è stato disputato su un terreno di gioco in sintetico, ma privo di tribune, circostanza che ha costretto il pubblico ad assistere ai 90’ direttamente da bordo campo.

Calcio: Pontiggia sblocca il risultato nel primo tempo

Il momento precedente il fischio iniziale

Al via, il tecnico ospite Gabriele Avella ha confermato l’undici titolare in queste settimane, in attesa che Matteo Ferrari risolva i suoi problemi fisici e possa tornare a disposizione. Così, Mirko Bizzi è andato in porta, con davanti una retroguardia composta da Simone Annoni, Davide Lozza, Andrea Bosco e Pietro Valtorta. In mezzo hanno agito Tommaso Bombino, Stefano Baldan e Stefano Papapicco, con Diego Viscardi trequartista, dietro a Samuele Calmi e Simone Pontiggia. Il primo squillo, al 13’, è stato proprio di Simone Pontiggia, con una punizione parata da Giorgio Picarelli. Al 14’, su un veloce ribaltamento di fronte, Salvatore Lillo ha imbeccato Riccardo Capogna, che sul più bello è scivolato: l’opportunità così è sfumata. Al 20’, nella sua area, Lorenzo Borsani ha atterrato Simone Pontiggia, spingendo l’arbitro Giorgio Foppoli di Lovere a concedere un rigore. Sul dischetto si è presentato Simone Pontiggia, che ha trasformato con un diagonale incrociato di destro. Al 23’ un corner battuto da Tommaso Bombino ha scatenato una mischia, con Goran Stoica che alla fine si è immolato ed ha impedito a Davide Lozza e Samuele Calmi, ben appostati, un facile raddoppio. Al 29’, un calcio da fermo dalla trequarti di Tommaso Bombino ha trovato pronto alla deviazione aerea Andrea Bosco: la sua girata si è stampata sulla traversa. Al 42’ Simone Pontiggia ci ha riprovato su punizione, ma Giorgio Picarelli non si è fatto sorprendere. A tempo scaduto, una verticalizzazione di Lorenzo Gallo ha innescato Riccardo Capogna, il cui mancino è tuttavia sfilato alto.

Calcio: Cavaliere pareggia i conti ad un quarto d’ora dal termine

La tifoseria organizzata del Seregno Fbc a bordo campo

Nella ripresa, al 4’ Stefano Baldan ha aperto sulla destra per Samuele Calmi, che dal fondo ha messo in mezzo: sulla sfera si è fiondato Stefano Papapicco, che di testa non ha inquadrato lo specchio della porta. Al 7’ Simone Pontiggia ha calibrato un altro cross dalla fascia laterale destra, sul quale Stefano Papapicco in tuffo non è riuscito ad arrivare. Al 10’ Lorenzo Gallo ha cercato di scuotere i locali, ma la sua punizione è stata bloccata da Mirko Bizzi. Al 14’ è stato Tommaso Bombino a sfidare la sorte su calcio da fermo: Giorgio Picarelli ha parato con sicurezza. Al 18’ il neo entrato Luca Scapuzzi ha inaugurato il miglior periodo per i padroni di casa, concludendo da fuori: la palla è terminata alle stelle. I gialloblù, in coda ad una fase di forcing, hanno impattato al 31’ con Mirko Cavaliere, che di testa ha deviato nel sacco un traversone di Alessandro Trevisan dalla destra. Il Seregno Fbc è infine tornato ad occupare la scena nel rush conclusivo. Al 44’, dopo una volata, Pietro Valtorta ha calciato di potenza dal limite, con Giorgio Picarelli che ha smanacciato il cuoio ed evitato il nuovo vantaggio ospite. Al 46’ il portiere si è ripetuto su Simone Fossati, che è stato liberato da un’invenzione di Axel Caldirola, chiudendogli la strada con i piedi, quando ormai il più sembrava fatto. È stata l’ultima emozione della contesa.

Calcio: la settimana propone anche la Coppa Italia

Ora il calendario prevede per la formazione allenata da Gabriele Avella l’impegno infrasettimanale in Coppa Italia. Mercoledì 24 settembre, alle 20.30, gli azzurri sfideranno la Fucina Muggiò, nell’ultima giornata del girone 7 della fase eliminatoria. La gara sarà giocata allo stadio Ferruccio, poiché i muggioresi non potranno utilizzare il loro campo abituale. Domenica 28 settembre, alle 15.30, in campionato, Stefano Papapicco e compagni riceveranno, sempre al Ferruccio, lo Zingonia Verdellino.

Calcio: il tabellino dell’incontro

Baranzatese-Seregno Fbc 1-1

Marcatori: 20’ p.t. Pontiggia (S) su rigore; 31’ s.t. Cavaliere (B).

Baranzatese: Picarelli; Borsani (11’ s.t. Medici), Missaglia, Malvestiti (11’ s.t. Lombardo), Gallo; Pedrazzini (11’ s.t. Bottara), Stoica (17’ s.t. Scapuzzi); Trevisan, Capogna, Lillo (35’ s.t. Romeo); Cavaliere. A disp.: Greguol, Caglio, Lanotte e Crisafulli. All.: Tomanin.

Seregno Fbc: Bizzi; Annoni, Lozza, Bosco, Valtorta; Bombino (20’ s.t. Marangione), Baldan, Papapicco; Viscardi (25’ s.t. Caldirola); Calmi (32’ s.t. Fossati), Pontiggia (43’ s.t. Cammarano). A disp.: Penati, Bisicchia, Fumagalli, Nocito e Ferrara. All.: Avella.

Arbitro: Foppoli di Lovere.

Note: ammoniti Stoica (B), Scapuzzi (B), Viscardi (S), Papapicco (S), Lozza (S) e Caldirola (S), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 4-3 per la Baranzatese. Recuperi: 5’ p.t., 5’ s.t.