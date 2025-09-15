Calcio, Eccellenza: buona la prima per Ardor e Seregno, anche per Vis Nova e Fucina

È cominciato con il piede giusto il cammino di quattro squadre brianzole nel campionato d’Eccellenza: Ardor Lazzate e Seregno hanno incamerato i primi tre punti della stagione; Vis Nova Giussano e Fucina Muggiò il primo pareggio, mentre la Lentatese è stata fermata al palo dopo la sconfitta subita a Vergiate.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Girone A. Prima di campionato amara per la Lentatese di mister Roberto Mastrolonardo tornata da Vergiate senza punti nonostante una prestazione coraggiosa. I padroni di casa hanno capitalizzato la doppietta di Pietro Maria Settimo (classe 2005) che al 7’ ha sbloccato il punteggio e poi, attorno alla mezz’ora di gioco, raddoppiato il vantaggio della squadra diretta da mister Tommasini. Nella ripresa, al terzo minuto la Lentatee ha accorciato le distanze con Angio e al 25’ Diaferio dal dischetto ha pareggiato (2-2). Con l’inerzia della partita interamente rivolta verso la squadra rossoblù al 78’ proprio nel momento migliore della Lentatese è arrivata la beffa di Oldrini che ha sfruttato un lungo lancio centrando la porta presidiata da Barlocco. La squadra di mister Mastrolonardo però ha lottato con coraggio sino alla fine sfiorando il meritato pareggio.

Calcio Eccellenza Fedele Ferdinando, all. Ardor Lazzate

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Vittoria in rimonta per l’Ardor Lazzate a Tavernerio. L’Altabrianza infatti è passata in vantaggio al 28’ con Brescia bravo a sfruttare un lungo rilancio della difesa. La squadra di mister Ferdinando Fedele si è catapultata in avanti riuscendo a cogliere il pareggio al 46’ con Cazzaniga. Nella ripresa entrambe le squadre hanno cercato il raddoppio ma l’impresa è riuscita all’Ardor grazie a Spitalieri che all’85’ ha trovato il guizzo vincente.

Calcio, Eccellenza Girone A: Vis Nova Giussano

Allo stadio Stefano Borgonovo di Giussano è proseguito il periodo positivo del Vis Nova. Dopo aver ottenuto una vittoria e un pareggio in Coppa Italia, la formazione di mister Raspelli ha mantenuto l’imbattibilità costringendo una delle big del girone a lottare sino alla fine per portare a casa un punto. Nel primo tempo i padroni di casa grazie alle prodezze ed ai goal di Marzucca al 34’ e di Innocenti su rigore al 41’ sono riusciti a bloccare tutte le iniziative degli ospiti ma soprattutto hanno dato la netta sensazione di poter centrare un bersagli prestigioso. Nel secondo tempo però la Solbiatese ha incrementato il ritmo sino a pareggiare il punteggio con la doppietta di Martinez (47’ e 58’) ma non è riuscita ad andare oltre grazie alla coraggiosa prestazione dei ragazzi di mister Raspelli.

Calcio, Eccellenza Girone A: prossimo turno e classifica

Seconda giornata di campionato domenica 21 settembre. Ore 15: Ardor Lazzate – Arcellasco Città di Erba. Ore 15,30: Legnano – Vis Nova Giussano e Lentatese – Vigevano

La classifica. Ardor Lazzate, Legnano, Magenta, Arconatese, Sedrano, Vergiatese 3 punti; Vis Nova Giussano, Arcellasco, FBC Saronno, Solbiatese, Besnatese, Caronnese 1; Lentatese, Altabrianza, Rhodense, Sestese, Vigevano, Mariano Comense 0 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Seregno

Girone B. Esordio emozionante per il Seregno che ha battuto la coriacea Cisanese (2-1), grazie alle reti di Calmi (52’) e Baldan (60’). Gli ospiti, reduci dal successo in Coppa Italia sul Ponte SP Mapello, dopo il goal al 63’ di Allieri non sono riusciti ad agguantare il pareggio.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Il Fucina Muggiò archiviata una stagione sotto le aspettative con il presidente nel doppio ruolo di allenatore per oltre metà campionato e una salvezza raggiunta solo ai playout, è ripartito agli ordini dell’allenatore Agostino Mastrolonardo e ad Assago ha collocato il primo mattoncino in classifica anche se potevano addirittura essere tre a seguito della bella rete messa a segno da Cisse al 17’ del primo tempo. Nel rocambolesco e combattuto finale l’espulsione di Quaggia al 90’, a soli due minuti dal suo ingresso in campo, ha dato una spinta incredibile ai giocatori dell’Assago diretti da mister Alberto Abbate che al 92’ hanno pareggiato con Lasi.

Calcio, Eccellenza Girone B: prossimo turno e classifica

Seconda giornata domenica 21 settembre. Ore 15 Fucina – Tribiano e Baranzatese – Seregno.

La classifica. Caravaggio, Seregno, Codogno 3 punti; Fucina Muggiò, Barona, Ponte SP Mapello, Accademia Pavese, Assago, Cinisello, Accademia Calvairate, Casteggio, Lemine Almenno, Tribiano 1 punto; Baranzatese, Zingonia Verdellino, Cisanese, Tritium, Fandulla 0 punti (Zingonia Verdellino e Baranzatese una partita in meno).