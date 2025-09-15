Qualche risultato inaspettato ha caratterizzato la giornata di apertura del campionato di Promozione per le formazioni brianzole. Nel girone B, roboante squillo per il Meda, che ha piegato in trasferta il Castello Città di Cantù. Il 4-1 finale è stato firmato dalla doppietta di Luigi Ronzoni e dalle marcature di Mattia Lanzarotti e Manuel Personè, mentre per i comaschi è andato a bersaglio Filippo Balduzzi. La Base 96 Seveso ha invece impattato in casa 3-3 con la ColicoDerviese. Alla doppietta di Davide Marinoni ed all’acuto di Alessandro Odone per i rossoverdi hanno fatto da contraltare le due prodezze di Lorenzo Colombo e la marcatura di Oltjan Raba per gli ospiti. Passo falso interno per il Lesmo, superato 1-0 dalla Luciano Manara. La squadra di Barzanò ha conquistato la posta piena grazie a Mattia Cisternino. Pareggio infine per la Vibe Ronchese sul campo dell’Olginatese. L’1-1 conclusivo porta le firme di Riccardo Tironi per i lecchesi e di Matteo Aloise per i brianzoli.

Calcio: i risultati del girone C

Nel girone C, exploit del Ceriano Laghetto, che ha vinto 1-0 in trasferta contro l’Accademia Calcio Vittuone. Decisivo è risultato il gol di Davide De Toni. L’Universal Solaro è uscita invece con un punto dal campo dell’Ispra. L’1-1 è un prodotto delle marcature di Daniel Granai per i locali e di Giuseppe Belnome per l’Universal.

Calcio: i risultati del girone D

Nel girone D, l’Ac Lissone ha riscattato l’eliminazione dalla Coppa Italia, piegando 3-1 in casa la Concorezzese. A bersaglio per i locali sono andati Fabio Lucente, Andrea Principi e Francesco Filomeno, tutti prima dell’intervallo, mentre gli ospiti hanno realizzato la rete della bandiera nella ripresa con Mattia Rosa. Sorpresa amara per la Casati Arcore, che ha ceduto tra le mura amiche al Circolo Giovanile Bresso. Il 2-0 è stato determinato da Niccolò Trasforini e Lorenzo Agnesini. Prova d’autorità della Speranza Agrate, impostasi 4-2 a Segrate. I rossoverdi hanno timbrato il cartellino con le doppiette di Andrea Calzighetti e Matteo Piantoni, mentre i segratesi hanno realizzato con Christian Bozzoli e Stefano Lanini. Infine, la Dipo Vimercatese ha perso 2-1 a Rozzano. La prodezza di Manuel Lazzari non è stata sufficiente ad equilibrare quelle di Federico Mereto e Giosuè Bertoni.