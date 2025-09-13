Bordata finale di fischi e contestazione aperta già alla terza giornata per il Monza. La prestazione del Partenio Lombardi ha lasciato basita la tifoseria. Soprattutto il centinaio di sostenitori che hanno attraversato l’Italia un venerdì lavorativo per arrivare ad Avellino e gustarsi un match senza mordente e senza spiegazioni. La squadra è andata sotto prima nell’atteggiamento, poi nel punteggio ed infine anche nella mentalità. Più spietata quella dei padroni di casa, già decisamente mentalizzati verso un campionato di sofferenza come la serie B. Perché sia che si giochi per la salvezza o per i playoff o per la promozione, sempre di sudare la maglia si tratta. E se il fioretto non può bastare, fuori la spada per sognare. E anche segnare sarebbe il caso di dire.

Calcio: affievolito l’entusiasmo alla presentazione

La contestazione poi è proseguita nella notte e in mattinata. Fuori da Monzello è apparso un eloquente striscione. Richiama al coraggio, oppure ad andarsene. Con altre parole ovviamente. La firma è una: Cdp, Curva Davide Pieri. Un messaggio chiaro, come chiaro era stato l’entusiasmo mostrato alla presentazione in piazza Trento Trieste. Rispetto alla travagliata stagione scorsa, quest’anno la pazienza si è esaurita molto prima. Proprio per evitare una situazione di malcelato disinteresse da parte della squadra, con tutti quei giocatori che sono rimasti per mancanza di offerte di rilievo che devono capire velocemente per cosa e per chi stanno giocando. E soprattutto che senza il giusto impegno, la stagione diventerà molto lunga.

Calcio: prossimo match in casa contro la Sampdoria

La sconfitta di Avellino sia un monito, per tornare ad aggredire il campo come se fosse l’ultima cosa da fare nella vita. Vita calcistica naturalmente. Subito, già a partire da settimana prossima con la Sampdoria, quando si tornerà a giocare all’U-Power Stadium davanti ad un pubblico che fino ad oggi ha solo che mostrato passione e che andrebbe ripagato quanto meno con il massimo dell’impegno.