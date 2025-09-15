Debutto con successo per il Seregno Fbc nel girone B del campionato di Eccellenza. Dopo aver superato il Cinisello nel turno di apertura della prima fase della Coppa Italia, gli azzurri si sono ripetuti, sconfiggendo 2-1 allo stadio Ferruccio la Cisanese, in coda ad una gara che hanno condotto per larghi tratti, con qualche sofferenza solo nel finale. Una bella iniezione di fiducia per l’ambiente, che vuole consolidare e dare continuità al progetto sportivo battezzato poco più di un anno fa.

Calcio: il primo tempo si conclude senza reti

Una fase di gioco della prima frazione, davanti alla panchina di Gabriele Avella

Al via, il tecnico di casa Gabriele Avella ha schierato Mirko Bizzi tra i pali, con Simone Annoni, Davide Lozza, Andrea Bosco e Pietro Valtorta a comporre la linea difensiva, Tommaso Bombino, Stefano Baldan e Stefano Papapicco in mezzo, Diego Viscardi in veste di rifinitore, Samuele Calmi e Simone Pontiggia punte. Gli ospiti si sono fatti vivi per primi con Andrea Allieri, che al 2’ ha concluso dalla distanza con un rasoterra, costringendo Mirko Bizzi a deviare sul fondo. Al 4’ gli ha risposto Diego Viscardi, con una botta da fuori, respinta in tuffo da Davide Milani. Al 7’, su un corner di Tommaso Bombino, la palla è sfilata: all’altezza del secondo palo, Davide Lozza è riuscito ad impattarla, ma non ad inquadrare lo specchio della porta, e l’opportunità è sfumata. Al 16’ ci ha provato Davide Valli, con Mirko Bizzi che ha bloccato senza patemi. Dopo una fase senza emozioni, al 33’ Stefano Baldan ha calciato in corsa, ma Davide Milani si è fatto trovare pronto ed ha intercettato. Al 36’, dopo una volata, Simone Pontiggia ha cercato la soluzione di potenza in diagonale, con la sfera che si è persa alta sopra la traversa. A tempo scaduto, Stefano Baldan ha imbeccato Simone Pontiggia, che con un rasoterra ha mancato la porta di pochissimo.

Calcio: fuochi di artificio subito dopo l’intervallo

L’esultanza di Stefano Baldan dopo il gol del raddoppio

Nella ripresa, le danze le ha aperte al 2’ Simone Pontiggia, che in diagonale ha stampato il cuoio sulla parte interna della traversa. Il ghiaccio lo ha rotto all’8’ Samuele Calmi, lesto a centro area a trovare la deviazione vincente da sottomisura, dopo un corner ben battuto da Tommaso Bombino. I bergamaschi non hanno nemmeno avuto il tempo per abbozzare una reazione, perché al quarto d’ora Stefano Baldan ha estratto dal cilindro un numero di alta scuola, freddando Davide Milani con un destro dalla lunga distanza, che si è infilato sotto l’incrocio dei pali. Qui gli ospiti non si sono arresi ed al 17’ Andrea Allieri ha dimezzato lo scarto, con un rasoterra di destro da fuori area, che non ha concesso margini di intervento a Mirko Bizzi. Il gol ha restituito entusiasmo ai cisanesi, che subito dopo si sono visti negare il pareggio da Mirko Bizzi, bravo nel deviare in tuffo a mano aperta una punizione da posizione centrale di Mattia Siano. Al 35’ i brianzoli sono andati ad un passo dal tris con Simone Fossati, che dopo uno sfondamento insistito è stato arginato da Davide Milani in uscita.

Calcio: apprezzata l’esibizione del Piccolo Coro Tab

Un momento dell’esibizione iniziale del Piccolo Coro Teatro Antonio Belloni

Prima del fischio d’inizio e durante l’intervallo, come annunciato, il pubblico è stato allietato da una performance canora del Piccolo Coro Antonio Belloni di Barlassina, diretto da Cinzia Maggi, che ha intonato tra l’altro anche l’inno nazionale. Una vetrina senza dubbio utile per una formazione che, sul proprio canale di YouTube, conta quasi 600mila iscritti.

Calcio: nel prossimo turno, trasferta a Baranzate

Un tentativo di attacco degli azzurri nella frazione di apertura

Il Seregno Fbc tornerà ora in campo domenica 21 settembre, quando alle 15.30 affronterà in trasferta la Baranzatese, altra società appena salita in Eccellenza dalla Promozione, di proprietà della famiglia Di Nunno, che in passato ha guidato anche il 1913 Seregno.

Calcio: il tabellino del match

L’esultanza dei padroni di casa al fischio finale

Seregno Fbc-Cisanese 2-1

Marcatori: 8’ s.t. Calmi (S), 15’ Baldan (S), 17’ Allieri (C).

Seregno Fbc: Bizzi; Annoni, Lozza, Bosco, Valtorta; Bombino (22’ s.t. Marangione), Baldan, Papapicco (30’ s.t. Ferrara); Viscardi (29’ s.t. Caldirola); Calmi (25’ s.t. Fossati), Pontiggia (45’ s.t. Cammarano). A disp.: Penati, Bisicchia, Fumagalli e Nocito. All.: Avella.

Cisanese: Milani; Brini (34’ s.t. Vitari), Cerini (45’ s.t. Mazzoleni), Sottocornola, Stanzione, Spreafico (13’ s.t. Colleoni); Allieri, Fumagalli, Valli (13’ s.t. Gini); Siano, Lizzola. A disp.: Sangalli, Redaelli, Longoni, Monti e Mainetti. All.: Longhi.

Arbitro: Vendrame di Trieste.

Note: ammoniti Bosco (S), Lozza (S), Marangione (S), Valtorta (S) e Colleoni (C), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 9-5 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.