Calcio Serie B, Avellino-Monza 2-1: gol da cineteca di Russo per i “lupi”, rete biancorossa in pieno recupero

Un gol da cineteca di Russo nell’unico tiro in porta dei padroni di casa e un autogol di Azzi hanno condannato i biancorossi di Paolo Bianco al Partenio Lombardi di Avellino. Non è bastata, per recuperare il risultato, la rete della bandiera di Alvarez al 92′ per il Monza. Il primo tempo è stato caratterizzato alla mezz’ora dalla autorete biancorossa: Azzi si era visto carambolare addosso il pallone sullo sviluppo di una punizione dei padroni di casa a due passi dalla porta difesa da Thiam, che nulla ha potuto.

Calcio Serie B, sconfitta per il Monza: primo tempo opaco, meglio la ripresa

Tanti i passaggi sbagliati dai biancorossi che hanno dato la sensazione di non riuscire a prendere le misure con il nuovo sintetico del Partenio. L’undici di Paolo Bianco ha fatto fatica a sviluppare il gioco e servire Mota Carvalho, mai pericoloso. Brividi per il numero uno del Monza, al 26′, quando, pressato da Sounas, ha rischiato di perdere la palla ma ha subito fallo dal centrocampista biancoverde. Ancora l’Avellino si è reso pericoloso al 38′ con Missori che ha dribblato Colombo e calciato un diagonale che è finito largo sul fondo. Per il Monza da segnalare al 19′ un destro alto sopra la traversa di Caprari dopo che Iannarilli ha perso la sfera, ma l’arbitro ha fermato il gioco per offside di Galazzi all’inizio della azione.

La seconda frazione di gioco è iniziata sotto migliori auspici per l’undici brianzolo, senza tuttavia mai impensierire il portiere dei “lupi” Iannarilli, almeno fino alla rete in pieno recupero di Alvarez. Al 50′ la partita è stata interrotta per qualche istante a causa di un improvviso blackout e otto minuti dopo il Monza si è visto annullare un gol di Birindelli su sponda di Delli Carri per un fallo fischiato dall’arbitro Pezzuto. Al 65′ ancora Delli Carri e Birindelli hanno fatto arrivare la sfera nell’area dell’Avellino, destinata ad Azzi, anticipato però all’ultimo da Missori. Il finale ha visto un Monza d’assalto con cinque punte in campo, compresi Keita e Petagna, ma non è bastato. Dopo il passo falso il Monza resta fermo a 4 punti con tre match giocati.