Calcio, il Piccolo Coro Tab di Barlassina ospite al Ferruccio per la gara Seregno Fbc-Cisanese

La compagine corale, forte di quasi 600mila iscritti al suo canale YouTube, allieterà gli spettatori prima del match e durante l'intervallo
L’esultanza degli azzurri dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cinisello

Non c’è solo una partita di calcio ad attendere gli spettatori che assisteranno al match Seregno Fbc-Cisanese, valido per la prima giornata del girone B del campionato di Eccellenza, in programma allo stadio Ferruccio di Seregno domenica 14 settembre, alle 15.30. La gara sarà infatti preceduta alle 15 da uno spettacolo, che avrà come protagonista il Piccolo Coro del Teatro Antonio Belloni di Barlassina, forte di quasi 600mila iscritti al proprio canale YouTube, che accompagnerà le squadre al loro ingresso sul terreno di gioco. La performance canora riprenderà quindi nell’intervallo.

«Si tratta -spiega il consigliere azzurro Leonardo Sabiadi una collaborazione pensata non solo per arricchire l’evento dell’esordio stagionale in campionato, ma soprattutto per offrire ai tifosi un’esperienza unica e completa. Questa iniziativa riflette la nostra passione per l’Eccellenza, lo slogan che accompagnerà il Seregno Fbc per tutta la stagione e che rappresenta il nostro impegno non solo nello sport, ma anche nella valorizzazione delle eccellenze artistiche e culturali. Vogliamo insomma far capire che una partita non è solo un evento sportivo, ma anche un momento culturale dedicato soprattutto a giovani, bambini e famiglie».

