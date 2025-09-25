Obiettivo centrato per il Seregno Fbc, che superando di misura allo stadio Ferruccio la Fucina Muggiò, ha conquistato l’accesso al secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Il successo ottenuto mercoledì 24 settembre ha consentito agli azzurri di chiudere il girone 7 della prima fase con sei punti, tre in più del Cinisello, mentre i muggioresi hanno rimediato nel raggruppamento due sconfitte.

Calcio: Pontiggia sblocca subito il risultato in apertura

La festa dopo il gol di Simone Pontiggia (foto Giorgia Bucci)

Al via, entrambi i tecnici hanno operato un inevitabile turnover rispetto alle formazioni schierate abitualmente in campionato, dando spazio anche ad elementi fin qui poco impiegati. Stefano Papapicco e compagni hanno rotto il ghiaccio al primo tentativo. Al 4’, dopo una bella azione manovrata, Axel Caldirola a centro area ha appoggiato per Simone Pontiggia, che in diagonale ha trafitto Gabriele Vergani sotto la traversa. La reazione della Fucina si è concretizzata al quarto d’ora, quando il giovanissimo Manuel Quaggia ha calciato dal limite, senza però inquadrare la porta. Al 40’, un veloce contropiede condotto da Simone Fossati ha poi chiamato in causa Axel Caldirola, che ha imbeccato in un corridoio Simone Pontiggia: il suo piazzato è stato neutralizzato da Gabriele Vergani.

Calcio: muggioresi più intraprendenti nella ripresa

Un’azione difensiva di Pietro Valtorta (foto Giorgia Bucci)

Nella ripresa, i muggioresi, costretti a realizzare tre marcature per conquistare la qualificazione, hanno alzato il ritmo. Al 9’, su una punizione di Dario Toninelli da sinistra, Tamim Al Said è staccato in solitudine all’altezza del dischetto del rigore: la sua inzuccata è stata intercettata in tuffo da Mirko Bizzi. Al 18’ il portiere azzurro si è ripetuto, deviando una botta dalla distanza di David Speziale. Al 20’, Diego Viscardi ha raccolto un tiro ribattuto di Stefano Papapicco ed ha concluso di sinistro, ma la sfera si è persa a lato. Al 24’, l’arbitro Simone Agazzi di Milano ha annullato per fuorigioco un gol di Simone Fossati, liberato ad un passo dalla porta da Simone Pontiggia, scattato su un lungo rilancio di Mirko Bizzi. Al 27’ i seregnesi sono andati ad un passo dal raddoppio con Stefano Baldan, che ha triangolato con Simone Pontiggia e, con un esterno destro, ha mancato di un nulla il bersaglio. Al 35’, a seguito di un corner battuto da Pietro Valtorta, Andrea Bosco ci ha provato di testa, ma la sua mira è stata imprecisa. L’ultimo sussulto lo ha regalato allo scadere Simone Fossati, la cui girata da un passo ha attraversato lo specchio della porta e si è persa sul fondo.

Calcio: i prossimi impegni delle due squadre

Un momento della contesa (foto Giorgia Bucci)

Le due compagini torneranno ora in campo domenica 28 settembre, alle 15.30, nel girone B di campionato. Il Seregno Fbc riceverà allo stadio Ferruccio lo Zingonia Verdellino, mentre la Fucina Muggiò sarà ospite della Tritium.

Calcio: il tabellino del match

La tradizionale esultanza a fine gara dei giocatori seregnesi (foto Giorgia Bucci)

Seregno Fbc-Fucina Muggiò 1-0

Marcatore: 4’ p.t. Pontiggia (S).

Seregno Fbc: Bizzi; Bisicchia, Cammarano, Bosco, Valtorta; Nocito (13’ s.t. Marangione), Baldan (40’ s.t. Bombino), Papapicco (20’ s.t. Annoni); Pontiggia (32’ s.t. Ferrara); Caldirola (3’ s.t. Viscardi), Fossati. A disp.: Penati, Fumagalli, Lozza e Calmi. All.: Avella.

Fucina Muggiò: Vergani; Al Said (36’ s.t. Grimaldi), Piatti, Toninelli, Eberini; Paltrinieri (32’ s.t. Fall), Tota; Campanella (14’ s.t. Di Martino), Quaggia, Verga (14’ s.t. Aldegani); Cissè (14’ s.t. Speziale). A disp.: Monzani, Cattaneo, Prendi e Grossi. All.: Mastrolonardo.

Arbitro: Agazzi di Milano.

Note: ammoniti Baldan (S), Cammarano (S) e Tota (F), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 5-5. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.