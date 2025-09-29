Seconda vittoria nel girone B del campionato di Eccellenza per il Seregno Fbc, che per la prima volta nella sua ancora breve storia si ritrova ora in vetta alla classifica, seppur in coabitazione con Caravaggio, Baranzatese ed Academy Calvairate. Al Ferruccio, gli azzurri hanno travolto la malcapitata Zingonia Verdellino con un perentorio 5-0, disputando in particolare un primo tempo quasi perfetto, che ha permesso loro di mandare la pratica in archivio già nella prima mezz’ora.

Calcio: primo tempo spettacolare dei padroni di casa

Gli azzurri festeggiano uno dei cinque gol del loro pomeriggio (foto Giorgia Bucci)

Al via, il tecnico di casa Gabriele Avella è tornato a proporre lo schieramento ormai solito, con Mirko Bizzi tra i pali, una linea difensiva composta da Simone Annoni, Davide Lozza, Andrea Bosco e Pietro Valtorta, un centrocampo forte di Tommaso Bombino, Stefano Baldan e Stefano Papapicco, con Diego Viscardi in avanti dietro le punte Samuele Calmi e Simone Pontiggia. L’inizio è stato subito folgorante. Al 2’, Stefano Baldan ha imbeccato in verticale Simone Pontiggia, che in area, dopo un palleggio, è stato atterrato da Mattia Remondini in uscita. L’arbitro Veronica Adenti di Pavia ha concesso il rigore: sul dischetto si è presentato proprio Simone Pontiggia, che ha concluso con un diagonale debole, permettendo allo stesso Mattia Remondini di bloccare la sfera. Al 4’ Luca Koenig ha imbucato per Lorenzo Noris, che sul più bello è stato contrastato da Andrea Bosco, con Mirko Bizzi che quindi ha potuto recuperare il cuoio senza difficoltà. Al 9’ il ghiaccio lo ha rotto Samuele Calmi, in coda ad una manovra cominciata da Stefano Baldan, che ha visto Simone Pontiggia in veste di uomo assist: il diagonale potente dell’ex Meda non ha lasciato scampo a Mattia Remondini. Al 17’, Tommaso Bombino ha calciato con una parabola tesa una punizione da posizione defilata: la palla ha sorvolato il gruppone davanti alla porta e si è infilata sul secondo palo. Il raddoppio ha messo le ali ai brianzoli, che al 25’ sono andati ancora a bersaglio con Simone Pontiggia, lesto a ribattere nel sacco una miracolosa respinta di Mattia Remondini, dopo un tentativo di Samuele Calmi. Al 35’ gli orobici hanno provato a scuotersi, ma Mirko Bizzi si è opposto ad un calcio da fermo di Lorenzo Degeri.

Calcio: nella ripresa le reti di Pontiggia e Fossati

Simone Fossati, al suo primo gol in Eccellenza (foto Giorgia Bucci)

Nella ripresa, gli ospiti sono rientrati maggiormente determinati. Al 1’ un cross dalla sinistra di Luca Koenig ha messo in difficoltà Mirko Bizzi, che non ha trattenuto. Alle sue spalle, però, Andrea Bosco ha liberato con autorità. Al 3’ Lorenzo Noris ha cercato la soluzione di potenza da ottima posizione, trovando la risposta di Mirko Bizzi. Sulla palla si è fiondato poi Stefano Ferrari, che ha spedito alto. Al 6’ i padroni di casa hanno sfiorato il poker con Diego Viscardi, che dopo un dai e vai con Samuele Calmi ha lambito il palo alla sinistra di Mattia Remondini. Al 10’ il sipario lo ha chiuso definitivamente ancora Simone Pontiggia: in coda ad una rapida combinazione tra Stefano Baldan e Diego Viscardi, il numero 10 ha controllato e, con un sinistro radente, ha infilato sul montante lontano. Al 18’ Lucas Sirtoli ha imbeccato Stefano Ferrari, che ha visto il suo diagonale murato da Mirko Bizzi in uscita bassa. Al 21’ Tommaso Bombino ha cercato la doppietta: a negargliela è stato Mattia Remondini, che in tuffo ha deviato la sua botta dalla distanza sul fondo. Al 45’ lo stesso Tommaso Bombino ha aperto per Simone Fossati, che ha giocato di sponda con Victor Marangione: il tentativo del centrocampista, debole, è stato neutralizzato da Mattia Remondini. Tempo 1’ e, con la retroguardia ospite, mai realmente efficace, completamente fuori fase, Simone Fossati ha raccolto la sfera sul fondo e di potenza ha firmato il suo primo gol stagionale.

Calcio: nel prossimo turno, sfida al Caravaggio

Il pubblico in tribuna (foto Giorgia Bucci)

Nel prossimo turno, il Seregno Fbc è atteso da un big match: domenica 5 ottobre, alle 15.30, gli azzurri affronteranno in trasferta il Caravaggio, una delle cocapoliste del girone B.

Calcio: il tabellino del match

Mirko Bizzi e Pietro Valtorta festeggiano il successo (foto Giorgia Bucci)

Seregno Fbc-Zingonia Verdellino 5-0

Marcatori: 9’ p.t. Calmi (S), 17’ Bombino (S), 25’ Pontiggia (S); 10’ s.t. Pontiggia (S), 46’ Fossati (S).

Seregno Fbc: Bizzi; Annoni, Lozza, Bosco (25’ s.t. Bisicchia), Valtorta; Bombino, Baldan (36’ s.t. Marangione), Papapicco (22’ s.t. Cammarano); Viscardi (30’ s.t. Ferrara); Calmi (17’ s.t. Fossati), Pontiggia. A disp.: Penati, Fumagalli, Nocito e Nichetti. All.: Avella.

Zingonia Verdellino: Remondini; Villa, Rota, Rivellini (1’ s.t. Belotti); Noris (6’ s.t. Sirtoli), Finotto (36’ s.t. Bettoni), Degeri, Koenig, Guerini; Pozzoli (1’ s.t. Breviario), S. Ferrari (22’ s.t. Baldrighi). A disp.: Mossali, Ghisleni, Benaglio e Riva. All.: Forlani.

Arbitro: Adenti di Pavia.

Note: ammoniti Viscardi (S), Noris (Z) e Rota (Z), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 4-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.