Calcio Eccellenza, brianzole agli ottavi di Coppa Italia: derby Leon Monza – Vis Nova

Tornano in campo nella serata di mercoledì 12 ottobre, alle 20.30, le tre squadre brianzole del monzese per disputare la gara degli ottavi di finale di coppa Italia. Una gara secca ad eliminazione. La partita di cartello è il derby fra Leon Monza e Vis Nova Giussano. Un match che sulla carta vede favoritissimo gli arancionero per due motivi precisi. Il primo perché possiedono un organico di prim’ordine allestito per il salto di categoria, il secondo perché farà il suo debutto in panchina in nuovo allenatore Paolo Quartuccio, che da martedì 11 ottobre, è subentrato all’esonerato Alberto Motta dopo che la compagine nelle due ultime gare era stata affidata all’allenatore in seconda Matteo Castelnovo. Il nuovo mister ha precedenti in Lega Pro a Lumezzane (2017-18), quindi a Trento, serie D (2018-19), in promozione con vittoria in campionato a Castegnato ( 2019-20), in Lego Pro come allenatore in seconda della prima squadra della Pro Sesto (2020-21) e nel campionato 2021-22 a Castegnato in eccellenza dove ha ottenuto il secondo posto in finale play-off.

Eccellenza in campo per la Coppa Italia: “In campo chi ha giocato meno finora”

In casa del Vis Nova, la partita viene considerata al pari di un buon allenamento come ha detto il ds. Marino Fumagalli: “manderemo in campo i ragazzi che finora hanno avuto poca possibilità di giocare tanto da far loro acquisire esperienza e minutaggio. Molti titolari resteranno a riposo in vista del turno di campionato anche perché parecchi di loro sono infortunati come Proserpio, Bartoli, D’Astoli, Cavalli, e Stefano Molteni e Galbiati sono squalificati”.

Eccellenza in campo per la Coppa Italia: Muggiò riceve la Tritium

Il Muggio, invece, riceve al “Superga 1949”, la forte Tritium, che è leader nel girone B. “Per riprenderci da un momento di appannamento ci voleva un altro tipo di avversario- ha detto l’allenatore Francesco Natobuono- ma noi proveremo egualmente a contrastare il passo alla compagine di Trezzo d’Adda”.