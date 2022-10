Calcio Eccellenza: Il Leon esonera mister Motta

Alla vigilia del match interno con il fanalino di coda, Valcalepio, il Leon Monza, ha esonerato l’allenatore Alberto Motta. Un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso tutti in quanto la comunicazione ufficiale è giunta proprio sul filo di lana. E’ la prima panchina a saltare nel campionato di eccellenza, girone A. Come sempre sono scarni i comunicati delle società nell’annunciare questi mutamenti. “ La società Ac Leon comunica che ha deciso di interrompere il rapporto con il proprio allenatore Alberto Motta. Un grande ringraziamento va a mister Motta per questi tre anni passati all’Ac Leon, per l’energia e l’impegno prodigato alla guida della prima squadra sin dal suo esordio come Leon, arrivando a conquistare la promozione in serie D nella stagione 2020-21. Al momento la conduzione tecnica della squadra di eccellenza viene affidata all’attuale vive allenatore Matteo Castelnovo, al quale vanno i migliori auguri per questo importante ruolo”.

Calcio Eccellenza: Il Leon e le due sconfitte consecutive

Abbiamo cercato si saperne di più sulle cause che hanno prodotto questa separazione ma in casa del Leon i telefoni rispondono a vuoto. Resta da pensare che Motta abbia pagato a caro prezzo la doppia sconfitta subita dalla squadra nelle ultime due gare, il 5-1 subito nella trasferta di Mapello e lo 0-2 casalingo contro il Club Milanese di san Donato. Il turno odierno al Leon Arena si profila dei più facile per gli arancio nero forte dei sette punti i graduatoria contro i soli due dei rossoblu bergamaschi.