Calcio: in serie D vittorie per Seregno e Folgore, in Eccellenza due pareggi e un ko

Più che positiva la sesta giornata di andata per le due compagini brianzole del monzese in serie D. Il Seregno in pieno recupero ha affondato (1-0) la resistenza della Caronnese. Seconda vittoria di stagione per la Folgore Caratese che ha colto tre preziosi punti all’Arena civica di Milano (1-2) contro gli orange dell’Alcione, alla seconda sconfitta consecutiva. Per il lambraioli in goal Ripamonti (14’pt), Gualdi (20’st). “E’ stata una vittoria importante su un campo difficile e complicato– ha commentato il ds. Mauro Borghetti– soprattutto perché i milanesi dovevano far dimenticare la battuta d’arresto di sette giorni prima. I tre punti per noi sono stati tanta roba. Il risultato è stato in bilico fino alle battute finali perché abbiamo giocato alla pari. E’ pur vero che sul 2-1 abbiamo centrato un palo con Valsecchi e con Hyka che dopo aver dribblato anche il portiere s’è visto rimbattere la palla da un avversario nel rimpallo in fase di recupero. In classifica adesso respiriamo un poco meglio”.

Campionato Eccellenza, pari nel derby tra Muggiò e Vis Nova

Nel campionato di eccellenza nessuna delle squadre brianzole è uscita coi tre punti dal campo. Solo due pareggi e una sconfitta. La sesta giornata, nel girone A, ha registrato due divisione dei punti. Il derby fra Muggiò e Vis Nova è terminato sull’1-1. Per prima passavano i verdenero ospiti con Orlandi al 10’pt, mentre i padroni di casa sono pervenuti al pareggio nella ripresa con un rigore trasformato da Personè. Il Vis Nova, s’è scrollato di dosso lo zero in classifica che pesava, conquistando il primo punto della stagione che potrebbe essere di buon auspici per il proseguio, anzi, aprire un nuovo ciclo. Nelle fila delle lucertole ha debuttato il centrocampista Matteo Vincenzi (2002) cresciuto nel Como e lo scorso anno nelle fila della Tritium. In pieno recupero al 92’ veniva espulso il tecnico del Giussano. ”A Muggiò la mia squadra ha giocato meglio che nelle precedenti gare– ha detto l’allenatore del Vis Nova, Agostino Mastrolonardo– è un pareggio che riporta un filo di speranza, ma nasconde tante magagne. C’è ancora tanto da lavorare. Non deve illudere. Gli avversari mi hanno svolto una buona impressione ed evidenziato di essere una squadra ben messa e in possesso di ottimi giocatori”. Sull’altro fronte Francesco Natobuono ha commentato: “abbiamo perso due punti importanti. Per tutta la gara il possesso palla è stato nostro ma non siamo stati capaci di finalizzare. Siamo mancati nella qualità. Il Vis Nova è stato bravo a stare prudente nella propria metà campo. Per noi è un momento non semplice dove non tutto fila per il giusto verso”.

Vis Nova e Muggiò di nuovo in campo per la coppa Italia

Vis Nova e Muggiò torneranno in campo mercoledì 12 ottobre, alle 20.30, per gli ottavi di finale di coppa Italia. Il Vis Nova sarà in trasferta al Leon arena di Vimercate contro il Leon Monza e troverà una squadra dal dente avvelenato per essere ricaduti in una sconfitta. Gara difficile ed ostica anche per il Muggiò che incontrerà la Tritium che è al comando della classifica nel girone B.

Campionato Ecellenza, pareggio a reti inviolate per l’Ardore Lazzate

Al comunale Gianni Brera, l’Ardor Lazzate, ha infilato gli occhiali di fronte all’Accademia Pavese san Genesio. “L’avversario era abbordabile– ha spiegato il ds. Sergio Sala–purtroppo abbiamo fatto molto possesso palla senza riuscire a sfondare come avremmo dovuto fare. Abbiamo preso due pali. Ai punti avremmo meritato di vincere”.