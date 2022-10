Monza-Spezia finisce 2-0: Carlos Augusto e Pablo Marí firmano la terza vittoria consecutiva in Serie A

⏳ FINISCE IL MATCH! Il Monza, grazie alle reti di Carlos Augusto e Pablo Marí, batte 2-0 lo Spezia e centra così il terzo successo consecutivo in campionato. Tre vittorie su tre per mister Palladino all’esordio da allenatore.

⚪⚫ 47′ st Assist di Amian per il subentrato Ekdal che colpisce da posizione favorevole con la sfera che finisce di poco alta sopra la traversa.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🟨 43′ st Ammonito Ranocchia per un fallo commesso a centrocampo.

⚪🔴 42′ st D’Alessandro si destreggia sull’out di sinistra ma il suo cross è respinto in corner. Sul conseguente calcio d’angolo, calciato da Pessina, la retroguardia ligure spazza la sfera evitando guai peggiori.

🔄 39′ st Cambio nel Monza: al posto di Rovella entra Ranocchia.

🔄 35′ st Cambio nello Spezia: al posto di Bourabia entra Ellertsson.

🔄🔄 29′ st Doppio cambio nel Monza: al posto di Ciurria e Gytkjaer entrano Birindelli e D’Alessandro.

⚪⚫ 27′ st Il neo entrato Maldini si destreggia e colpisce con un destro che impegna severamente Di Gregorio che evita il gol deviando in corner con un intervento prodigioso.

🔄🔄 24′ st Doppio cambio nello Spezia: al posto di Nikolaou e Holm entrano Verde e Amian.

⚪🔴 18′ st RADDOPPIA IL MONZA!!! Un corner calciato da Barberis trova il tap-in vincente di Pablo Marí che insacca da pochi passi per la rete del momentaneo 2-0.

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOLLL!!! HA SEGNATO PABLO MARIIIIIIIIII ⚽️⚽️⚽️

⚪🔴 17′ st Pessina serve Gytkjaer ma il tiro del vichingo danese è murato dall’intervento provvidenziale di Nikolaou che spazza in corner.

🔄🔄 15′ st Doppio cambio nello Spezia: al posto di Agudelo e Kovalenko entrano Ekdal e Maldini.

🟨 14′ st Ammonito Nikolaou per un fallo commesso su Ciurria.

🔄🔄 11′ st Doppio cambio nel Monza: al posto di Sensi e Caprari entrano Colpani e Mota Carvalho.

⚪⚫ 8′ st Corner di Bastoni a cercare il colpo di testa di Nikolaou che colpisce debolmente, controlla senza problemi il numero 16 biancorosso.

👁‍🗨 Curiosa statistica di carattere “cromatico”: finora il Monza è andato sempre a segno in Serie A contro squadre bianconere: Udinese, Juventus e Spezia.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL’U-POWER STADIUM! Il calcio d’inizio questa volta è toccato al Monza di Palladino. Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo.

Le tifoserie di Monza e Spezia

⏳​ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium. Gara equilibrata condito da un buon primo tempo del Monza che si dimostra cinico e spietato alla prima grande occasione del match. La prima frazione finisce 1-0 a favore dei biancorossi grazie al gol siglato da Carlos Augusto al minuto 32.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪🔴 44′ pt Conclusione pretenziosa di Caldirola da distanza siderale. Traiettoria fuori misura.

🟨 41′ pt Ammonito Nzola per un fallo commesso su Pessina a centrocampo.

⚪🔴 40′ pt Azione personale di Carlos Augusto che semina panico centralmente e calcia col destro dal limite: conclusione centrale controllata in due tempi da Dragowski.

⚪⚫ 35′ pt Bourabia si incarica della battuta e calcia alto. Di Gregorio e compagni possono tirare un sospiro di sollievo.

🟨 34′ pt Ammonito Sensi per un fallo commesso su Agudelo. Punizione pericolosa a favore dello Spezia al limite dell’area di rigore biancorossa.

⚪🔴 32′ pt MONZA IN VANTAGGIO!!! Pessina serve sulla corsa Carlos Augusto che addomestica la sfera e fa partire un diagonale che fulmina Dragowski e si insacca in rete. Per l’esterno sinistro brasiliano classe ’99 si tratta del primo gol in Serie A.

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOLLL!!! HA SEGNATO L’IMPERATORE ⚽️⚽️⚽️

⚪⚫ 27′ pt Sul capovolgimento di fronte Agudelo sguscia in area brianzola e mette in mezzo, Izzo è reattivo e sventa il pericolo in scivolata.

⚪🔴 26′ pt Rovella serve Ciurria che colpisce con una staffilata da fuori area, l’estremo difensore spezzino è attento e respinge la sfera.

⚪🔴 21′ pt Azione in verticale del Monza, Sensi mette in mezzo ma Nikolaou allunga le chele e devia in corner. Il calcio d’angolo battuto da Pessina è murato dalla difesa bianconera che allontana la sfera.

⚪⚫ 15′ pt Azione corale di marca spezzina condita da un triangolo sull’asse Gyasi-Nzola con l’ex Virtus Francavilla che va alla conclusione col destro con la sfera che finisce alta sopra la traversa.

⚪⚫ 11′ pt Risponde lo Spezia in contropiede: cross di Holm ad imbeccare l’inzuccata fuori misura di Nzola ma l’azione è da considerarsi nulla perché la posizione del centravanti angolano è in offside.

⚪🔴 10′ pt Sensi scarica a sinistra per Carlos Augusto che fa partire un cross radente ben controllato dall’ex viola Dragowski.

⚪⚫ 4′ pt Inizio col brivido dopo appena quattro minuti. Rigore assegnato allo Spezia per presunto tocco di mani in area di Rovella. L’arbitro Perenzoni viene richiamato dal VAR Irrati per rivederlo e annulla la sua decisione dopo aver rivisto l’azione al monitor. Il tocco di mani di Rovella è stato giudicato involontario.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Squadre a centrocampo per l’inizio del match. Il calcio d’inizio lo batterà lo Spezia.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Gli assistenti sono Meli e Peretti; il quarto uomo: Volpi. VAR: Irrati, AVAR: S. Longo.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

👁‍🗨 Lato Monza – Raffaele Palladino si appresta ad affrontare la sua terza gara da allenatore dei biancorossi, dopo le due vittorie ottenute contro Juventus e Sampdoria. Tra i brianzoli sono indisponibili Petagna e Marrone. Il tecnico di Mugnano di Napoli schiera i suoi con il 3-4-2-1: tra i pali Di Gregorio; terzetto difensivo composto da Izzo, Pablo Marí e Caldirola; in mezzo al campo Sensi e Rovella mentre sulle corsie laterali conferme per Ciurria e Carlos Augusto; Pessina e Caprari avanzati sulla trequarti a supporto dell’unica punta, il vichingo Gytkjaer.

👁‍🗨 Lato Spezia – Gli Aquilotti di mister Gotti vogliono riscattarsi dopo il pesante k.o. rimediato all’Olimpico contro la Lazio. I bianconeri non hanno ancora racimolato punti in trasferta finora ma in classifica hanno un punto in più dei biancorossi. Tra i liguri sono indisponibili Reca, Sala e Hristov. Gotti conferma il 3-5-2: in porta Dragowski; in difesa Ampadu, Kiwior e Nicolaou; sulle fasce, vista l’assenza di Reca, è Bastoni a presidiare la corsia di sinistra mentre il promettente Holm è confermato sul lato opposto; in mezzo al campo Kovalenko, Bourabia e Agudelo mentre il tandem d’attacco è composto dalla coppia Gyasi-Nzola.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. A disposizione: Cragno; Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Barberis, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Colpani, Bondo, Carboni, Mota Carvalho, D’Alessandro, Vignato. All. Raffaele Palladino.

⚪⚫ SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Agudelo, S. Bastoni; Gyasi, Nzola. A disposizione: Zoet, Zovko, Ekdal, Verde, Beck, Ferrer, Amian, Ellertsson, Caldara, Maldini, Sher, Nguiamba, Strelec, Balde. All. Luca Gotti.