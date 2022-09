Calcio: brianzole ko, tre stop in Eccellenza

Per le squadre brianzole del monzese il turno infrasettimanale di campionato ha segnato una vera Caporetto.

Calcio: in Serie D Folgore Caratese sconfitta

In Serie D, in cui la maggior parte delle squadre recuperavano la quarta giornata rimandata a causa delle elezioni nel girone B, il Seregno allo stadio Ferruccio non è andato oltre lo 0-0 con il Brusaporto, mentre la Folgore Caratese è tornata sconfitta per 2-1 dalla trasferta in Franciacorta sul rettangolo di Adro. “Abbiamo pagato a caro prezzo il primo quarto d’oro in cui con due ingenuità difensive abbiamo spianato la strada ai bresciani – ha commentato l’allenatore Giuliano Melosi – dopo di che le redini del gioco sono state nelle nostre mani, ma abbiamo raccolto poco. Meritavamo a dir poco il pareggio, perché abbiamo giocato alla pari della capolista. Ci è stato negato un rigore netto che gli stessi avversari hanno ammesso e poi un goal non goal che ha fatto discutere non concesso. Ai miei giocatori non posso rimproverare nulla perché si sono battuti bene”.

Calcio: Eccellenza, tre sconfitte

Nel campionato di Eccellenza, nel girone A, le tre brianzole, tutte in trasferta, sono uscite a mani vuote dalla quinta giornata che è stata l’anticipo della 16esima di andata.

Calcio: Eccellenza, Vis Nova Giussano

Il Vis Nova Giussano sceso in campo nella trasferta di Sesto Calende con le stampelle per l’assenza dello squalificato Mancosu e degli infortunati Proserpio, D’Astoli e Bartoli, quest’ultimo operato alla spalla dopo la lussazione riportata nel match di San Genesio, ha perso 2-1, per la quinta giornata consecutiva.

“La squadra nonostante la sconfitta ha offerto segnali di ripresa – ha spiegato il ds Marino Fumagalli – d’altronde eravamo in campo senza tanti titolari e i rincalzi erano tutti giovani senza esperienza. Certo la situazione è un po’ pesante ma sono fiducioso che questa serie nera che ci attanaglia dall’inizio stagione sia giunta alla fine anche se sono preoccupati per gli infortunati il cui rientro non è così immediato”.

Calcio: Eccellenza, Muggiò

Al palo anche il Muggiò (2-0) nella trasferta di Voghera. I gialloblu sono alla seconda sconfitta consecutiva.

Calcio: Eccellenza, Ardor Lazzate

Stesso punteggio di stop anche per l’Ardor Lazzate sul campo della Virtus Binasco. “E’ una sconfitta meritata- ha detto il ds. Sergio Sala- la nostra squadra giovane nelle gare ravvicinate ha dimostrato qualche limite mentale e non è riuscita a sopportare il peso dopo la bella vittoria contro il Club Milano di domenica scorsa”.

Calcio: Eccellenza, Leon Monza

Nel girone B, all’Arena Leon, i padroni di casa sono stati fermati con classico risultato dal Club Milanese di San Donato. Anche per gli arancio nero è la seconda battuta d’arresto dopo quella pesante per 5-1 subita sabato scorso a Mapello nella quarta giornata di campionato.