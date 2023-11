Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate vince il derby con Meda, Vis Nova beffato

Altra giornata agro-dolce per le squadre della Brianza impegnate nel Campionato Eccellenza: nel Girone A il Base 96 Seveso supera (3-0) il Verbano e sale a quota 22 punti, assieme all’Ardor Lazzate che vince (4-1) il derby contro il Meda 1913. Nel Girone B il Vis Nova Giussano viene sconfitto a Mapello (2-1), secondo in classifica. Negli anticipi del sabato, la Leon Vimercate liquida la pratica Cisanese con un secco 3-0 e si riporta a ridosso della zona playoff. Continua a zoppicare il Muggiò sconfitto di misura dall’ostico Tribiano.

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate-Meda 1913

Finisce con un pesante 4-1 la sfida sul campo dell’Ardor Lazzate. Per il Meda un passo indietro soprattutto dal punto di vista del punteggio, in quanto anche nelle ultime sconfitte i bianconeri avevano tenuto testa a Pavia e Solbiatese, meritando qualcosa di più. Al “Gianni Brera” l’Ardor Lazzate sblocca il risultato a metà del primo tempo: su calcio d’angolo Benedetti con un colpo di testa anticipa i difensori bianconeri. Il raddoppio gialloblù sul finire della prima frazione: su rimessa laterale di Guanziroli la palla si ferma al limite dell’area dove Malvestio, ben posizionato, batte a rete. In avvio di ripresa però il Meda prova subito a dare la scossa: azione sulla fascia sinistra, palla liberata male dalla difesa dell’Ardor e tiro di prima intenzione di Brighenti che riapre il match. Forcing bianconero per riagguantare il risultato ma il Meda resta in dieci (rosso a Ferraroli) poco prima della mezzora e l’Ardor trova il tris nell’azione successiva con il destro secco di Giangaspero che si conferma attaccante di elevate capacita tecniche e poi all’86’ arriva il poker di Cotugno, in campo da tre minuti.

Calcio, Eccellenza girone A: Base Seveso 96

Nei dati statistici di questa 14° giornata balza all’occhio il numero di gol; sono ben 36 le reti segnate nelle nove partite. A impreziosire il bilancio si inserisce anche l’inedito tris con cui la Base 96 Seveso supera il Verbano grazie alla doppietta dell’attaccante Samuele Cavalieri e alla prodezza di Matteo Cannizzaro.

Un altro dato che salta all’occhio è la fuga del Pavia che superando (1-0) il Casteggio allunga a cinque lunghezze il vantaggio su Oltrepo’, Calvairate e Solbiatese. La sconfitta con il Pavia è stata pagata a caro prezzo dall’allenatore Alessandro Pagano del Casteggio rimosso dall’incarico.

Calcio, Eccellenza girone A: la classifica

Classifica: Pavia 32 punti; Oltrepò, Calvairate, Solbiatese 27; Magenta 26; FBC Saronno 24; Caronnese 23; Base 96 Seveso 22; Casteggio, Ardor Lazzate 20; Castanese 18; FC Milanese 17; Sestese 16; Verbano 13; Vergiatese 12; Accademia Pavese 11; Meda 9; Accademia Vittuone 4 punti.

Calcio, Eccellenza girone B: Vis Nova Giussano

Clamorosa beffa per il Vis Nova Giussano infilato a 20 secondi dalla fine sul campo del Mapello al termine di una partita giocata alla pari. Per buona parte del primo tempo il match è stato equilibrato contraddistinto da una importante occasione per parte: una traversa per i bergamaschi e il gol del vantaggio di Trezza che sembrava aver indirizzato il confronto su binari favorevoli alla squadra di mister Marco Bertani. Il Vis Nova infatti è parso quasi impeccabile in difesa nonostante l’infortunio di Tranquillini sostituto al terzo minuto della ripresa dal classe 2006 Ferracane. La svolta, imprevista, avviene al 75’ quando Ghisalberti in posizione dubbia e su azione da calcio d’angolo trova, con una deviazione, il pareggio. La reazione del Vis Nova è immediata e con Trezza costringe il portiere Calzaferri alla super parata. Mentre ai titoli di coda manca una mancata di secondi il Mapello trova la vittoria con il gol di Zambell ancora sugli sviluppi di un corner. Per la Vis Nova il rammarico di non aver portata a casa un punto utilissimo per dare un po’ di respiro alla classifica.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

Negli anticipi del sabato, la Leon riprende la marcia verso le posizioni nobili della classifica battendo in trasferta la Cisanese con la doppietta di Bonseri e con un gol di El Kadiri.

Calcio, Eccellenza girone B: Muggiò

Al comunale “Missaglia” di Agrate Brianza il coriaceo Tribiano piega 2-1 il Muggiò nonostante l’espulsione di Stoppa a inizio secondo tempo: apre le marcature al 15’ Stendhal Tchetchoua, i padroni di casa pareggiano al 35’ con Dervishi ma al’85’ Degeri decide il match.

Calcio, Eccellenza girone B: la classifica

Classifica: Nuova Sondrio 33 punti; Mapello 31; Trevigliese, Offanenghese 27; Alta Brianza Tavernerio 26; Leon 25; Soncinese 20; Soresinese 19; Cisanese, San Pellegrino 18; Muggiò 16; Vis Nova Giussano, Lemine Almenno 13; Tribiano, Castelleone, Arcellasco Città di Erba 12; Brianza Olginatese 11; Calolziocorte 8 punti.

Calcio, Eccellenza girone B: prossimo turno

Prossimo turno di campionato domenica 3 Dicembre, ore 14.30: nel Girone A Casteggio – Ardor Lazzate; Meda 1913 – Oltrepò; Solbiatese – Base 96 Seveso. Nel Girone B domenica 3 Dicembre ore 14.30: Soresinese – Leon; Vis Nova – Muggiò.