Calcio, Bocalon stende la Pro Patria: la tripletta del Doge lancia il Renate

Importantissima vittoria del Renate che, dopo il pareggio a Caravaggio nel recupero con l’Atalanta Under 23, conquista tre punti allo Speroni di Busto Arsizio nella partita in cui la Pro Patria ricorda la scomparsa di Gipo Calloni. Per i bustocchi il risultato finale è parso un po’ severo ma il Renate che ha meritato il successo è riuscito persino a metabolizzare la rete subita nei primi minuti di gioco (come era accaduto con il Vicenza!) e soprattutto a riscattare talune deludenti prestazioni al Citta di Meda-Mino Favini, trascinato dalla tripletta dall’ex Doge di Venezia in serie B, Riccardo Bocalon, classe 1989, attaccante ancora dotato di tanta qualità e mestiere.

Serie C: botta e risposta tra Castelli e Bocalon nel primo tempo

La pagina Facebook del Renate celebra il Doge

Con il lutto al braccio, partono forti i bustocchi sbloccando il risultato all’8’ con un colpo di testa di Castelli. I nerazzurri metabolizzano in fretta il colpo è ristabiliscono la parità con Bocalon, lesto al 18′ a deviare in rete una spizzata dello sgusciante Sorrentino su calcio d’angolo. La Pro reagisce con Castelli che va vicinissimo al raddoppio, negato prima da una parata di Ombra (su precedente spunto di Somma), poi addirittura dal palo (al 24’).

Serie C: nella ripresa i brianzoli prendono il largo

Nella ripresa però il Renate mette la freccia: al 5′, ancora con Bocalon che, prende la mira e da fuori area fa secco Mangano. Colpita a freddo la Pro reagisce ma le conclusioni dei suoi attaccanti finiscono fuori. Il Renate d’altra parte fa leva sulla determinazione di tutti i calciatori in campo e riesce a conservare il vantaggio, poi nel finale, con la Pro sbilanciata, trova il tris su rigore trasformato dallo scatenato Bocalon.

Serie C: nel prossimo turno, a Meda è atteso il Padova

Domenica 3 marzo alle 14 al Città di Meda Mino Favini, il Renate affronta il Padova.

Serie C: il tabellino del match

Pro Patria-Renate: 1-3 (1-1)

Marcatori: Castelli (P) all’8’ pt, Bocalon (R) al 18’ pt, al 5’ st e su rigore al 45’st

Pro Patria (3-4-2-1): Mangano; Minelli (1’ st Vaghi), Saporetti, Moretti; Somma (21’ st Piran), Nicco (21’ st Fietta), Mallamo (12’ pt Ferri), Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli (28’ st Parker). A disposizione: Bongini, Bashi, Marano, Bertoni, Citterio, Ghioldi, Renault C., Curatolo. Allenatore: Riccardo Colombo

Renate (3-4-3): Ombra; Bosisio, Alcibiade, Vimercati; Baldassin, Vassallo (32’ st Alfieri), Currarino (32’ st Bracaglia), D’Orsi (18’ st Esposito); Tremolada (32’ st Anghileri), Bocalon, Sorrentino (42’ st Pinzauti). A disposizione: Fallani, Gasperi, Procaccio, Iacovo, Pellegrino, Ziu. Allenatore: Alberto Colombo

Arbitro: Ceriello di Chiari

Note: ammoniti Minelli (P), Vimercati (R), Ndrecka (P), Esposito (R), Ferri (P), Pitou (P), Fietta (P). Calci d’angolo 2-6.