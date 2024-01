Sci di fondo, i seregnesi Laura Colnaghi Calissoni e Davide Maffeis in evidenza in Svizzera

I fondisti Laura Colnaghi Calissoni e Davide Maffeis (entrambi sono affiliati al Gs I Camosci Seregno) hanno gareggiato in Svizzera in gare di sci di fondo e, per mantenere la forma, in previsione dei prossimi appuntamenti agonistici, hanno scelto la località di Campra, stazione sciistica che si estende sul Lucomagno, nel Comune di Blenio in Canton Ticino, attrezzata con una trentina di chilometri di piste adatte per praticare lo sci di fondo, dal momento che in Italia la maggior parte degli impianti non è utilizzabile causa la mancanza della neve.

Sci di fondo: Maffeis brilla nella “Fondo del Lucomagno”

Davide Maffeis

Davide Maffeis innanzitutto ha gareggiato nella “Fondo del Lucomagno”, gara in stile classico aperta a tutte le categorie e valida per l’assegnazione dei titoli di campione ticinese di sci di fondo. I Senior/Master erano impegnati sul percorso di dieci chilometri con partenza individuale e il fondista seregnese nella prova vinta da Matthias Leibundgut ha conquistato un buon quinto posto assoluto. Archiviato questo impegno, Davide Maffeis e Laura Colnaghi Calissoni si sono presentati al via della prima prova del circuito Swiss-Loppet “Attraverso Campra”, una gara di gran fondo sui 20 chilometri in tecnica libera con partenza mass start, alla quale erano ammessi atleti a cominciare dalla categoria Over 20. Sia Laura che Davide hanno ottenuto importanti piazzamenti nella classifica assoluta ma soprattutto in quelle di categoria. Infatti nella C8 Laura Colnaghi Calissoni ha conquistato il primo posto con il crono di 1h17’43” staccando di tre minuti Catherine Wullschleger. Maffeis dal canto suo ha chiuso in diciassettesima posizione assoluta, ma è salito sul terzo gradino del podio nella categoria A2, a una manciata di minuti dai fondisti Gion Schnyder e Christoph Gasche.